Talankinovi zakázali vzít Oscara na palubu letadla jako potenciální zbraň. Ze zavazadlového prostoru pak zmizel. Společnost Lufthansa nakonec sošku našla a ubezpečila všechny, že je v kontaktu s ruským režisérem, kterému ji dopraví.
Podobný příběh zažila Whoopi Goldbergová, která svou cenu (za nejlepší výkon ve vedlejší roli ve filmu Duch) poslala letadlem na vyčištění přímo výrobci RS Owens & Company v Chicagu. Místo sošky ale přiletěla prázdná krabice. Nakonec ji našla ostraha letiště v Kalifornii a herečka prohlásila, že už nedovolí, aby opustila její dům.
|
Režisér filmu Pan Nikdo dorazil na festival v Těšíně i s nalezeným Oscarem
Herečka Frances McDormandová přišla o svého Oscara za film Tři billboardy kousek za Ebbingem už během plesu po udílení cen v roce 2018. Policie dopadla muže, který sošku odcizil, ještě ten večer a herečce ji vrátila. Muž měl údajně platný lístek na ples a žaloba na něj byla v roce 2019 stažena.
Herec a zpěvák Jared Leto zase ztratil svého Oscara, kterého získal v roce 2014 za vedlejší roli ve filmu Klub poslední naděje, během stěhování. Šest let neměl tušení, kde se ocenění ocitlo. Nakonec ho ale našel a v roce 2024 se svým objevem pochlubil na sociální síti.
Britský server BBC upozornil i na umělce, kteří neměli takové štěstí, aby se jim zmizelý Oscar vrátil. Jedním z nich je herec Matt Damon. Sošku, kterou získal za scénář k filmu Dobrý Will Hunting, pohřešuje od doby, když jeho byt v New Yorku vyplavila voda.
„Vím, že skončila v mém bytě v New Yorku, ale bohužel jsme měli povodeň, když se spustil jeden z požárních sprinklerů, zatímco jsme s manželkou byli mimo město, a to bylo naposledy, co jsem ji viděl,“ řekl Damon v roce 2007 pro list Daily Express. Dosud neví, jestli ji někdo odcizil nebo prostě vyhodil při vyklízení zničeného bytu.
O dvě sošky přišel filmový producent Harvey Weinstein. Byly za filmy Králova řeč a Umělec. Údajně zmizely z newyorských kanceláří jeho společnosti. Weinsteina ovšem vyloučili v roce 2017 z Akademie filmových umění a věd poté, co proti němu byla vznesena řada obvinění ze sexuálního obtěžování a napadení. V současnosti si producent odpykává šestnáctiletý trest za znásilnění.
|
Lufthansa našla Oscara režiséra snímku Pan Nikdo. V USA s ním nesměl na palubu
Čtyřnásobná oscarová kostýmní výtvarnice Colleen Atwoodová přišla o své sošky za filmy Alenka v říši divů nebo Fantastická zvířata a kde je najít během loňských ničivých požárů v Los Angeles. Akademie ale uvedla, že sošky zničené během takových přírodních katastrof jejich držitelům nahradí nebo opraví.
Náhradu získala i herečka Olympia Dukakisová, které byla soška odcizena z jejího domu a zloděj se ji pokusil vydírat. Herečka mu ale výkupné nedala a raději koupila náhradní sošku od Akademie za pouhých 78 dolarů.