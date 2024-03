Oscar, Pulitzer i World Press Photo. Tým z Mariupolu postupně bere vše

„Toto je první Oscar v historii Ukrajiny. A já jsem poctěn,“ uvedl režisér Mstyslav Černov, když se v sále Dolby Theatre spolu se svým týmem ocitl na ve světle reflektorů.

V dokumentu Černov mapoval ruské obléhání donbaského přístavu v prvních týdnech války. Snímek si už odnesl cenu BAFTA i cenu diváků na festivalu Sundance. Tým reportérů z agentury AP, jehož členy jsou vedle Černova i Vasylysa Stepanenková a Jevhen Maloletka, dále za svou novinářskou práci z dobývaného Mariupolu už loni v květnu obdržel Pulitzerovu cenu. Byli to zde ostatně poslední pracující mezinárodní novináři, než se jim z drceného města podařil riskantní útěk.

„Pravděpodobně budu prvním režisérem na tomto pódiu, který řekne, že by tento film nejraději nikdy nenatočil. Nejraději bych to vše vyměnil za možnost, že by Rusko nikdy nenapadlo Ukrajinu, nikdy neokupovalo naše města,“ pokračoval v projevu osmatřicetiletý režisér, kameraman a reportér AP.

„Rusové zabíjejí desítky tisíc mých spoluobčanů. Přál bych si, aby propustili všechny rukojmí, všechny vojáky, co brání naši zemi, všechny civilisty, co nyní dlí ve vězení. Nemohu ale změnit historii. Nemohu změnit minulost,“ uvedl Černov.

V zákulisí pak pro filmový magazín Variety uvedl, že minulost se přeci jen určitým způsobem změnit dá. „Historie nemusí vždy znamenat to, co se stalo. Často je tím, co si pamatujeme. Budoucí generace se na nás budou zpětně dívat a zajímat se, co se tu dělo. A budou tak činit okem kinematografie. Je jedno, zda skrze dokumenty či hraný film.“

Reportér ještě zmínil, že v sobotu uplynuly dva roky od útoku na mariupolskou porodnici. „To byl signifikantní moment, který se stal symbolem ruské invaze na Ukrajinu a ruských válečných zločinů,“ uvedl. Podle webu NBC News byl Černovův pevný a jasný proslov jednou z nejsilnějších řečí letošního předávání.

Jeho jméno je známé i českému publiku. Černov totiž s Jevhenem Maloletkou na podzim roku 2022 zasedli v mezinárodní porotě soutěže Czech Press Photo a v té samé době v Praze uvedli výstavu „Obležení Mariupolu – poslední novináři v okupovaném městě“.

A aby byl výčet cen, které se okolo „mariupolského“ týmu AP nakupily, úplný, dodejme, že Jevhen Maloletka vyhrál se snímkem rozbombardované porodnice World Press Photo. Porotu tehdy zaujal drastický snímek, na kterém záchranáři skrze trosky pronášejí na nosítkách smrtelně zraněnou ženu ve vysokém stupni těhotenství.

Je to vůbec silný kontrast vidět skličující snímky a záběry z předloňské mariupolské reality v současném pohodlí nablýskaných sálů. Oscar pro půldruhé hodiny dlouhý film 20 dnů v Mariupolu tedy nyní práci ukrajinských novinářů korunoval. Byl uveden i v rámci dlouhodobé, vysoce ceněné americké dokumentární série Frontline.

Slova Mstyslava Černova v zákulisí Oscarů: