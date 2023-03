Kdo zná hlavního favorita Oscarů? U nás pouhých šest tisíc diváků

Nejen v amerických, ale i v tuzemských sázkových kancelářích se totiž v hlavní kategorii 95. ročníku cen americké filmové akademie usídlil nejvýše snímek Všechno, všude, najednou. Podivný název skrývá neméně podivnou šarádu, balancující na hraně ohňostroje nápadů a nespoutané fantasmagorie utržené ze řetězu.

Oscarové nároky snímku, v němž čínská imigrantka v podání Michelle Yeohové prochází svými životy v souběžných vesmírech, aby zachránila svět, upevnila vztah s vlastní rodinou a vyřešila zapeklité daňové přiznání, může posoudit jen hrstka fanoušků.

V Česku příběh Všechno, všude, najednou zlákal do kin pouhých šest tisíc zájemců, kteří v pokladnách nechali necelý milion korun, a vyložený divácký hit se z něj nestal ani jinde. Celosvětové tržby sice činí solidních sto milionů dolarů, leč mimo severoamerický trh pochází sotva třetina.

Takový už bývá úděl většiny nominovaných děl. Například nádherné Fabelmanovy, přestože za nimi stojí král vypravěčů Steven Spielberg, u nás navštívilo sotva devět tisíc diváků, které zajímalo režisérovo dětství. Jiný působivý titul založený na vztazích uvnitř úzké komunity, Víly z Inisherinu, vidělo v tuzemských sálech osmnáct tisíc lidí.

Na opačné straně zájmu tradičně stojí nominované podívané předurčené ke sběru cen v technických profesích či za speciální efekty. Pokračování sci-fi Avatar se u nás přehouplo přes milion a druhý díl pilotní ságy Top Gun přes osm set tisíc diváků.

Zvláštní kapitolu mezi uchazeči o sošku pro nejlepší film roku 2022 představuje nová verze válečného dramatu Na západní frontě klid. Vznikla pro streamovací platformu Netflix a do zdejších kin nedorazila, ačkoli za koprodukční návrat k literární klasice, který se v Česku zčásti natáčel, získali nominaci zdejší členové tvůrčího týmu; jmenovitě za zvuk, kostýmy a efekty.

Film roku podle sázkových kurzů Všechno, všude, najednou Na západní frontě klid Víly z Inisherinu Top Gun: Maverick Fabelmanovi Tár Elvis Avatar: Way of Water Trojúhelník smutku Women Talking

Takřka jistě se příběhu z první světové války prorokuje cizojazyčný, podle nového označení mezinárodní Oscar – mluví se tu německy a francouzsky. Nicméně právě remake umělecky průkaznějšího, dvouoscarového filmu Na západní frontě klid z roku 1930 již nečekaně opanoval hlasování britských akademiků, takže má pověst černého koně, který může překvapit. Ostatně americké sázkové kurzy jej stavějí na druhé místo v nejvyšší kategorii hned za Všechno, všude, najednou.

Naopak nejmenší šance z nominované desítky filmů roku mají podle tipů tři tituly se stejným kurzem, Avatar 2, švédský Trojúhelník smutku natočený v angličtině a Women Talking, drama žen zneužívaných náboženskou sektou.

Blanchetová a Fraser favority mezi herci

Nejjistěji zpravidla vyhlížejí sázky na herecká vítězství, jenže i tady si bookmakeři ponechávají otevřená zadní vrátka. Hlavní favoritkou mezi ženami dál zůstává Cate Blanchettová díky roli dirigentky ve filmu Tár, za kterou už má cenu z Benátek, Zlatý glóbus či britskou výroční trofej, jenže v amerických sázkových kurzech ji těsně předbíhá Michelle Yeohová z titulu Všechno, všude, najednou.

Podobně mezi herci jasně vyčnívá Brendan Fraser, jehož těžkotonážní hrdina se ve Velrybě plánovitě projídá k dobrovolné smrti, ovšem hned v závěsu figuruje Austin Butler díky portrétu zpěváka Presleyho ve filmu Elvis.

Ceremoniálem potřetí provede Jimmy Kimmel, nominované písně zazní v podání hvězd včetně Rihanny a mezi zesnulými se jistě zmíní někdejší prezident akademie Walter Mirisch, producent děl Někdo to rád horké, Sedm statečných či West Side Story. To ještě filmy stály za to, povzdechne si mnohý divák.