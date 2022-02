Oscary letos provedou tři moderátorky. Pořadatelé chtějí vyšší sledovanost

„Letošní přehlídka je především o sjednocení milovníků filmu,“ uvedl Packer. „Je příznačné, že jsme dali dohromady trojici nejdynamičtějších a nejzábavnějších žen s velmi odlišným komediálním stylem,“ dodal.

Pořadatelé doufají, že jejich show dosáhne vyšší sledovanosti, která se loni ocitla na historickém minimu. Kromě hvězdných moderátorek toho chtějí dosáhnout rozšířením počtu nominací v kategorii nejlepší film na deset. Akademie také věří, že se jí podaří zvýšit zájem prostřednictvím hlasování na sociálních sítích v kategorii „divácky oblíbený film“, která bude vyhlášena v průběhu slavnostního večera. Filmoví fanoušci mají také letos možnost vyhrát zájezd na ceremoniál do Los Angeles.

Je to poprvé, co se moderování Oscarů ujmou tři ženy. Tři moderátoři či moderátorky naposledy provázeli předáváním nejslavnějších filmových cen světa před 35 lety, připomíná AP.

Slavnostní vyhlášení vítězů je plánované na 27. března. Je to později, než je obvyklé, aby událost nezasahovala do olympijských her v Pekingu. Ceremoniál se bude konat tradičně v divadle Dolby Theatre v Los Angeles.