Oznámení nominací na Oscary se kvůli požárům odkládá. Už podruhé

O této změně informovali v pondělí generální ředitel Akademie Bill Kramer a prezidentka Janet Yangová. „Všichni jsme zdrceni dopadem požárů a hlubokými ztrátami, které zažilo tolik lidí v naší společnosti. Akademie byla vždy sjednocující silou v rámci filmového průmyslu a jsme odhodláni držet spolu tváří v tvář těžkostem,“ uvedli ve společném prohlášení.

Oscary 2025 97. ročník Oscarů se bude konat v Los Angeles 3. března. Mezi patnáct kandidátů americké filmové akademie na Oscara v kategorii Nejlepší zahraniční film se dostal i snímek Vlny režiséra Jiřího Mádla. V širším výběru v kategorii krátkometrážních hraných filmů je i český snímek Krajan režisérů Viktora Horáka a Pavla Sýkory.

Akademie se rozhodla prodloužit dobu hlasování o nominacích do pátku 17. ledna, přičemž členové mohou hlasovat až do 17 hodin pacifického času. Nominace budou oznámeny ve čtvrtek 23. ledna v 5:30 ráno tamního času (14:30 CET), a to virtuální formou.

„Vzhledem ke stále aktivním požárům v oblasti Los Angeles považujeme za nutné prodloužit dobu hlasování a posunout datum vyhlášení nominací, abychom poskytli našim členům více času,“ stojí v prohlášení.

Jedná se už o druhý odklad. Původně bylo zveřejnění nominací odloženo na neděli 19. ledna.

Ruší se tradiční slavnostní oběd

Kromě posunutí vyhlášení nominací se Akademie rozhodla zrušit i tradiční slavnostní oběd nominovaných, který byl naplánován na 10. února.

Slavnostní ceremoniál v Los Angeles je v plánu 3. března. Zda tento termín zůstane zachován, zatím Akademie nekomentovala.

Mezi nominovanými je i český film režiséra Jiřího Mádla Vlny. Pokud Vlny postoupí mezi finální kandidáty, znamenalo by to pro český film první podobný úspěch za posledních více než 20 let.

Kromě Mádlova filmu bojuje o Oscara také český snímek Krajan režisérů Viktora Horáka a Pavla Sýkory. Do užšího výběru kandidátů se dostal v kategorii krátkometrážních hraných filmů.

Oheň se na všech místech dosud nepodařilo uhasit. Situaci komplikuje vítr. Stále hoří ve čtvrtích Pacific Palisades (v oblasti blízko pobřeží), Altadena, která se nachází na severním kraji Los Angles, a Sylmar. Zemřelo už 24 lidí, dalších 16 je nezvěstných.