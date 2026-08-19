GLOSA: Kdyby se čeští holubi proměnili v Oscara? Odvážný tah Akademie se cení

Nejspíš ano. Snímek české režisérky Pepy Lubojacki má v záplavě cizojazyčných filmů opravdu šanci zaujmout pro svou výraznou formu zpracování. Určitě víc než současná standardní česká produkce, která se do oscarových nominací opakovaně nedostává už třiadvacet let. Vzhledem k tomu, že v minulých ročnících neuspěly ani tuzemské vysokorozpočtové bijáky jako Zátopek či Vlny, se nezdá, že by zbývající čtveřice adeptů na tom tuto sezonu mohla něco změnit.
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Nezvyklý film na to jde jinak. Režisérka v intimní koláži rozpohybovala rodinné fotografie pomocí umělé inteligence. K divákům tak skrze archivní snímky z 80. a 90. let z prostředí pražského sídliště promlouvají samy objekty jejího zájmu - tedy závislostí zničení bratr a bratranci, samotná autorka i další členové rodiny. Je to působivé, repetitivní a místy divácky až těžce nekomfortní, ovšem zanechá to výraznou stopu.
Lubojacki totiž tento postup kombinuje s reálnými záběry ze současnosti, kdy se opakovaně s kamerou mobilního telefonu vrací za svým bratrem, aby jej aspoň na chvíli vysvobodila z tenat bezdomoveckého nepořádku a každodenní alkoholové mlhy. Je to marný boj, ovšem v těchto momentech je snímek naopak poutavě křehký a intimní. Nevypráví totiž jen povšechně o konkrétním boji s alkoholismem na jedné pražské periferii, ale spíše o sourozenecké lásce a rodinných vazbách. Tedy o nadčasových, celosvětově srozumitelných tématech. Možná že právě proto tak zaujal na prestižní přehlídce Berlinale, ze které si letos odnesl hned dvě ceny.
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V našich kinech tento experimentální snímek příliš velkou parádu neudělá, téma diváka spíš odradí a forma dokonce vyděsí. Ovšem v tom, kdo se přesto odváží nonkonformní snímek zhlédnout, jistě zanechá výraznou stopu. Třeba právě takto zaujme i za mořem.
Akademie každopádně už druhý rok po sobě učinila jasné a výmluvné rozhodnutí, když do klání poslala netradiční dokument. Posledně to s dílem Ještě nejsem, kým chci být nevyšlo, tak letos nasadila ještě experimentálnější kalibr. Už jen ta odvaha a pokus jít na to jinak se cení.