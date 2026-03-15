Oscary přidají cenu, uberou písně a vzpomenou na Redforda. Ale kdo vyhraje?

Kdyby se v Hollywoodu volilo podle tuzemských sázkařů, Oscara pro nejlepší film by si odnesl titul Jedna bitva za druhou. V hereckých kategoriích by zvítězili zástupci konkurenčních děl, Michael B. Jordan z Hříšníků a Jessie Buckley z Hamneta.
Mezi dokumenty by snímek s českou produkční účastí Pan Nikdo proti Putinovi překonala americká Dokonalá sousedka a z neanglicky mluvených filmů by svou roli favorita potvrdila Citová hodnota, nositelka šesti Evropských cen včetně hlavní trofeje.
Švédský herec Stellan Skarsgard, hrdina Citové hodnoty, je historicky prvním hercem s nominací za vedlejší postavu v neanglicky mluveném snímku.