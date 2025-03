Madisonová se kvůli filmu Anora učila rusky a na tyči, její parťák obrážel kluby

Mikey Madisonová a Mark Ejdelštejn ve filmu Anora | foto: Photo by Courtesy of Neon

Čtyři sošky si odnesl režisér Sean Baker za to, že film stříhat, napsal, režíroval a za nejlepší film jako takový. Akademie také ocenila herečku Mikey Madisonovou za výkon v hlavní roli.

„Američané patrně chtějí vidět, jak se konečně někdo postaví mocnému Rusovi,“ glosoval během přenosu úspěch Anory moderátor Conan O’Brien.

O čem je film Anora

Hlavní hrdinkou je tanečnice Ani, jejíž babička přišla do Ameriky z Ruska. Živí se jako exotická tanečnice v klubu, kde potká Ivana, syna ruského oligarchy. Následující zápletku známe z Pretty Woman, Ivan požádá Ani, aby se na týden stala jeho přítelkyní, za což jí zaplatí 15 000 dolarů. Jejich vztah se vyvine v rychlý sňatek v Las Vegas. Ale po návratu do New Yorku čelí tlaku ze strany Ivanovy rodiny, která chce manželství anulovat.

Sean Baker se při psaní scénáře inspiroval příběhem svého kamaráda o rusko-amerických novomanželích, kde byla nevěsta unesena jako zástava. A také svými zkušenostmi, kdysi se živil jako střihač svatebních videí v New Yorku, včetně rusko-amerických svateb.

České recenze označují film za divokou komedii a drama v jednom, newyorskou gangsterku, nekonvenční černou komedii, překvapivou love story nebo živočišnou romanci, ze které se stane extrémně vtipná situační komedie.

Kde se natáčel film Anora

Film se natáčel na začátku roku 2023 v brooklynských čtvrtích Brighton Beach, Coney Island a Sheepshead Bay, které jsou známé svou rusko-americkou komunitou. Vila na Brighton Beach patřila ruskému oligarchovi i ve skutečnosti, miliardáři Vasiliji Anisimovi. Sean Baker ji našel jednoduše - zadal do Googlu dotaz na největší a nejlepší vily v Brighton Beach.

Kdo hraje hlavní role

Tanečnici Ani hraje Mikey Madisonová. Režiséru Bakerovi se líbila v Tarantinově filmu Tenkrát v Hollywoodu a následně ve Vřískotu. Herečka se kvůli roli učila rusky, navštěvovala striptýzové kluby a nasála brooklynský přízvuk. Ve svém domě si nechala nainstalovat tyč na pole dance a denně trénovala tanec včetně twerku.

Luna Sofía Miranda v roli Lulu pracovala skutečně v newyorském strip klubu, kde ji režisér objevil.

Představitelem Ivana je ruský herec Mark Ejdelštejn, kterého Sean Baker viděl ve filmu Hytti číslo 6. Spolu se přestěhovali do jižního Bronxu, aby se s místem víc sžili. A navštívili všechny kluby a restaurace, které se ve filmu objevily.

Unaveného vymahače Torose hraje arménsko-americký herec Karren Karagulian, hlavní spolupracovník režiséra Seana Bakera.

Vedlejší role hrají skutečné striptérky, které zároveň působily jako konzultantky, aby film věrně zobrazil prostředí a zkušenosti sexuálních pracovnic.

Kde vidět film Anora?

V Česku měl premiéru 31. října 2024, v kinech se nyní nepromítá. K vidění je na placených kanálech Amazon Prime Video, Apple TV, Fandango At Home a Microsoft Store.