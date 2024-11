Oscar pro další český film? Šanci na nominaci má i Život k sežrání

Zatímco Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) vyslala do oscarového klání Vlny Jiřího Mádla, šanci ucházet se o nejprestižnější filmové ocenění má za Česko i loutkový film Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové, který je právě k vidění v kinech. Umožní mu to limitované uvedení do distribuce v USA s anglickým dabingem, které se povedlo dojednat producentovi Matěji Chlupáčkovi.