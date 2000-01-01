Velký zápas mezi dvěma ústředními favority předvedl letošní oscarový ceremoniál. Nakonec celkové vítězství slavila satira Jedna bitva za druhou, která získala šest sošek včetně té za nejlepší film. Nadžánroví Hříšníci si připsali rekordních šestnáct nominací, proměnili však jen čtyři z nich. Podívejte se na zásadní momenty nejdůležitějšího filmového ceremoniálu. Na snímku herečka Teyana Taylorová, která si zahrála ve filmu Jedna bitva za druhou.
Autor: Reuters
Moderátorem večera se už podruhé stal Conan O’Brien. Dovolil si několik drobných narážek, když se například k obyvatelům Los Angeles obrátil ve španělštině. Celkově ale držel večer v poměrně nekonfliktním duchu.
Autor: AP
Pro první sošku večera si dokráčela Amy Madiganová. Oscara za nejlepší ženskou vedlejší roli získala za výkon v hororu Hodina zmizení.
Autor: AP
Jejím mužským protějškem se stal Sean Penn za výkon ve filmu Jedna bitva za druhou. Na ceremoniál nedorazil, takže předávající Kieran Culkin zůstal na jevišti sám.
Autor: Reuters
Herci ale absentujícímu Pennovi tleskali vestoje. A to včetně Benicia del Tora, který byl nominovaný ve stejné kategorii a za stejný film.
Autor: Reuters
Režisér Ryan Coogler přebírá Oscara za nejlepší původní scénář, napsal jej ke svému filmu Hříšníci. V tuto chvíli se stále dalo jen těžko předvídat, kdo vyhraje celkově.
Autor: Reuters
I pro cenu za adaptovaný scénář si přišel režisér. Paul Thomas Anderson ji přebral od Chrise Evanse za svůj film Jedna bitva za druhou. Inspirací mu byla kniha Thomase Pynchona.
Autor: Reuters
Demi Mooreová předává Oscara za nejlepší kameru Autumn Durald Arkapawové za práci na filmu Hříšníci. Bylo to poprvé, co tuto cenu převzala žena.
Autor: Reuters
Kate Hawley přebírá Oscara za kostýmy k filmu Frankenstein. Snímek Guillerma del Tora bral celkem tři ceny, ještě za výpravu a masky.
Autor: AP
V rámci vzpomínky na loni zesnulé filmaře a herce si větší prostor vysloužily herečky Diane Keatonová a Catherine O’Hara. A také zavražděný Rob Reiner s manželkou. Akademie si ale vzpomněla i na Theodora Pištěka, oscarového výtvarníka, který získal cenu za Amadea.
Autor: Reuters
Závěr piety patřil Robertu Redfordovi. Barbra Streisandová na něj totiž vzpomněla slovy i písní.
Autor: Reuters
Úspěch po delší době slavili i Češi. David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faberová a Alžběta Karásková přebírají Oscara pro nejlepší dokument za film Pan Nikdo proti Putinovi.
Autor: Reuters
Dokument totiž vznikl v dánsko-české koprodukci. Pro oscarový úspěch se tak snímek tento týden vrací do našich kin.
Autor: Reuters
Joachim Trier drží Oscara za svůj film Citová hodnota, který se stal nejlepším zahraničním snímkem. Vítěz loňského festivalu v Cannes měl i mnoho dalších nominací včetně tří hereckých. Proměnil však jen tu nejočekávanější z nich.
Autor: Reuters
Animovaný hit K-pop: Lovkyně démonů získal hned dvě sošky. Vedle svého žánru i za píseň Golden.
Autor: Reuters
Michael B. Jordan si vychutnává potlesk za Oscara pro nejlepšího herce v hlavní roli. Hříšníci tak ukořistili jednu z předních cen.
Autor: Reuters
Leonardo DiCaprio sice zazářil v Jedné bitvě za druhou, ovšem zůstalo u další neproměněné nominace. Pro něj už šesté. (DiCaprio však jednoho Oscara má za survival Revenant.)
Autor: AP
Jessie Buckley přebírá Oscara pro herečku v hlavní roli. To se čekalo. Ovšem patrně se nečekalo, že to bude jediná cena pro drama Hamnet.
Autor: AP
A pak už se radovali vítězové. Paul Thomas Anderson a Teyana Taylorová přebírají poslední ceny od Nicole Kidmanové.
Autor: Reuters
Společenská satira Jedna bitva za druhou brala celkem šest Oscarů, včetně toho nejdůležitějšího. Stala se tak nejúspěšnějším filmem 98. ročníku udílení.
Autor: Reuters