Hned dvě české stopy na Oscarech. Projděte si hlavní momenty předávání cen

Recenze: Místo zločinu Zlín 55 %, Želvy Ninja 2 40 %, Pluk mizerů 80 %, Labyrint: Vražedná léčba 50 %, Mission: Impossible 3 70 %, My, občané Protektorátu 65 %, Bohemian Rhapsody 60 %, Grand Prix 60 %, Tajemství loňského léta 40 %, Modrá krev 65 %, Život v hajzlu 55 %, Zátopek 85 %
Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků
Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...
Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích
Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...
Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu
Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...
Český lev: filmem roku Karavan, poprvé uspěl Vietnamec, sošku má i šestnáctiletá
Český lev ocenil nejlepší filmy loňského roku. Nejvíce sošek, celkem čtyři, si odnesl snímek režisérky Agniezsky Holland Franz. Zaujala také televizní Studna se třemi oceněními. Z hereček a herců...
Na premiéru filmu o Livii Klausové přišli v Praze Zeman, Bohdalová či Schillerová
Ve čtvrtek vstoupil do českých kin celovečerní dokument o bývalé první dámě Livii Klausové. Nabídl vhled do kariérního i osobního života bývalé první dámy a někdejší diplomatky. Na slavnostní...
Beats for Love přivezou do Ostravy Charlotte de Witte. Chystá se i zimní verze
Za necelé čtyři měsíce roztančí, již po dvanácté, areál ostravských Dolních Vítkovic festival Beats for Love (B4L). Organizátoři největší tuzemské akce věnované elektronické taneční hudbě (EDM) při...
Soundtrack Poděbrady 2026: program, termín a vstupenky na festival filmové hudby
Festival Soundtrack Poděbrady se v létě vrátí do středočeského lázeňského města. Jedenáctý ročník akce, která propojuje filmovou hudbu s multimediálními zážitky a setkáními s tvůrci, se uskuteční na...
Spasitel upevňuje moc. Timothée Chalamet ukázal první snímky z Duny 3
Herec Timothée Chalamet na svém instagramovém účtu zveřejnil první fotografie očekávaného sci-fi snímku Duna: Část třetí. Druhé pokračování pouštního eposu na motivy románu Franka Herberta bude mít v...
Jak být lepší. Foglarův Modrý život se vrací jako mobilní aplikace. A s ní i Přístav volá
Co všechno se dá stihnout o polední pauze, tedy kromě oběda? Zkontrolovat sociální sítě, dojít nakoupit, vyřídit něco na poště nebo na úřadě a nebo taky napsat knihu. Právě o polední pauze v roce...
KOMENTÁŘ: Není důležité, kdo Oscary vyhraje, ale kolik lidí se na ně dívá
Z Oscarů dorazily tři dobré zprávy. Máme český podíl na vítězném dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, nezapomněli tam na Theodora Pištěka a ve finále zvítězil zdravý rozum nad korektností, film Jedna...
Velikonoční koncerty jsou zpět. Lichtenštejnský palác opět ožije klasickou hudbou
Svátky jara se blíží a s nimi i oblíbené gala koncerty v pražském Lichtenštejnském paláci. Po velmi úspěšném loňském ročníku se diváci opět mohou těšit na skladby českých i světových skladatelů...
Filmoví Peaky Blinders se vrací v plné parádě. I když jde spíše o sázku na jistotu
V pátek 20. března bude mít na streamovací službě Netflix premiéru celovečerní epilog seriálu Gangy z Birminghamu s podtitulem Nesmrtelný muž. První recenze jsou vesměs uspokojivé, najdou se ovšem i...
Numetaloví klasici opět v Praze. V O2 areně budou v listopadu koncertovat Korn
Jedna z nejvýraznějších numetalových kapel Korn se v rámci Euro Tour 2026 vrátí do Prahy. Vystoupí 16. listopadu v O2 areně a společnost jí budou dělat speciální hosté Architects a Pixel Grip.
Festival Mighty Sounds 2026: Letošní 20. ročník už zná termín, program i cenu vstupenek
Festival Mighty Sounds letos slaví dvacet let a opět přiveze do Tábora výrazná jména punkové, hardcore, ska i reggae scény. Program tradičně tvoří z větší části zahraniční kapely a také zajímavé...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
Komisařka Výrová a národní zlozvyky. Ceny Magnesia Litera zveřejnily nominace
Letošní ročník knižních cen Magnesia Litera oznámil nominace. Šanci na vítězství mají prozaičky Dora Kaprálová či Magdaléna Platzová a také literární detektivové od Nejsvětější Trojice z pera Michala...
Shakespearovské slavnosti chystají novinku s Krejčíkovou a Adamczykem
Premiéru na Letních shakespearovských slavnostech bude letos mít Komedie omylů v režii Vojtěcha Štěpánka. V hlavních rolích se představí Aneta Krejčíková a Marek Adamczyk.