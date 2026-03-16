Kdo dostal Oscara 2026: Kde sledovat vítězné filmy? Přehled kin a stanic

Nejprestižnější filmové ocenění, Cenu Akademie, známou také jako Oscar, uděluje každoročně americká Akademie filmového umění a věd. Oceňuje jimi vybrané filmy, tvůrce, herce a další profese spojené se vznikem jednotlivých titulů.
Během slavnostního ceremoniálu uděluje zlaté sošky v celkem 24 kategoriích za filmy, které vyšly v minulém roce. V každé kategorii soupeří pět filmů, s výjimkou nejlepšího filmu roku, kde ke kandidátů deset.
Akademici letos hledali díla zařazená do užšího výběru ve všech kategoriích mezi 317 snímky. Těchto deset filmů bojovalo o sošku pro nejlepší film roku 2025:
Filmem roku je snímek Jedna bitva za druhou, který patřil spolu s Hříšníky k favoritům letošního 98. ročníku. Film dostal celkem šest Oscarů včetně cen za režii a scénář pro Paula Thomase Andersona.
Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Hříšníci, ve kterém ztvárnil postavy dvou černošských podnikavých bratrů v době rasové segregace ve Spojených státech, dostal Michael Jordan. Snímek dostal celkem čtyři ceny.
Svůj úspěch slaví letos na Oscarech i Česká republika díky ceně za nejlepší celovečerní dokument pro snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české a dánské koprodukci. Snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Pavel Talankin, který je spolu s Davidem Borensteinem režisérem dokumentu.
Kde sledovat filmy oceněné Oscarem
Vítězné filmy sice nenajdete pohromadě na jednom místě. Většina jich je stále v kinech, u části už se však budete muset spolehnout na nabídku některé ze streamovacích platforem nebo jednorázový online pronájem.
- Jedna bitva za druhou – Aerokina, Apple TV, HBO Max
- Pan Nikdo proti Putinovi – KVIFF.TV, Apple TV
- Hříšníci – Aerokina, Apple TV, HBO Max
- Hamnet – Aerokina, pražská kina Edison a Atlas, síť Cinema City
- Citová hodnota – Aerokina a pražská kina Atlas a Pilotů, kviff.tv
- Frankenstein – Netflix
- Hodina zmizení – Apple TV, HBO Max
- K-pop: Lovkyně démonů – Netflix
- Velký Marty – Aerokina
- Bugonia – Apple TV, Prime, pražská kina Edison a Atlas
- F1 – Apple TV
- Sny o vlacích – Netflix
- Tajný agent – Aerokina, pražské kino Atlas i další
Velké plátno je pro sledování filmů aspirujících na ocenění Oscarem nejlepší možností, spolehnout se však budete muset spíše na artová kina, většinou se soustředí v Praze. Filmy uvádí síť Aerokin (například pražský Světozor a Bio Oko nebo brněnská Scala) a také kino Atlas, Edison nebo Pilotů.
Výsledky 98. ročníků udílení filmových Oscarů
Nejlepší film: Jedna bitva za druhou
Režie: Paul Thomas Anderson (Jedna bitva za druhou)
Herec v hlavní roli: Michael B. Jordan (Hříšníci)
Herečka v hlavní roli: Jessie Buckley (Hamnet)
Herec ve vedlejší roli: Sean Penn (Jedna bitva za druhou)
Herečka ve vedlejší roli: Amy Madiganová (Hodina zmizení)
Zahraniční celovečerní film: Citová hodnota (Norsko, režie Joachim Trier)
Nejlepší animovaný film: K-pop: Lovkyně démonů
Kamera: Autumn Durald Arkapaw (Hříšníci)
Původní scénář: Ryan Coogler - Hříšníci
Scénář podle předlohy: Paul Thomas Anderson (Jedna bitva za druhou)
Hudba: Ludwig Goransson - Hříšníci
Nejlepší píseň: Golden - K-pop: Lovkyně démonů
Kostýmy: Kate Hawley - Frankenstein
Masky: Mike Hill, Jordan Samuel, and Cliona Furey - Frankenstein
Casting: Cassandra Kulukundisová – Jedna bitva za druhou
Výprava: Tamara Deverellová, Shane Vieau – Frankenstein
Zvuk: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo a Juan Peralta - F1
Vizuální efekty: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, and Daniel Barrett - Avatar: Oheň a popel
Střih: Andy Jurgensen - Jedna bitva za druhou
Dokument: Pan Nikdo proti Putinovi
Krátký dokument: Všechny prázdné pokoje
Krátký animovaný film: Dívka, která plakala perly
Krátký hraný film: Zpěváci / Dvě osoby vyměňující si sliny