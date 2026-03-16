Kdo dostal Oscara 2026: Kde sledovat vítězné filmy? Přehled kin a stanic

Matouš Waller
  7:41
Ceny jsou rozdány, o nejlepších filmech je rozhodnuto. Snímky oceněné v noci z neděle 15. března na pondělí prestižním Oscarem je možné vidět v Česku v kinech i v televizi. Tady je přehled hlavních oceněných i nominovaných filmů.
Herci a štáb filmu Oppenheimer přebírají cenu za nejlepší film během předávání Oscarů v neděli 10. března 2024 v Dolby Theatre v Los Angeles. | foto: FOTO ČTK/APČTK

Z filmu Hříšníci (Sinners)
Leonardo DiCaprio a Benicio Del Toro ve filmu Jedna bitva za druhou
Nejprestižnější filmové ocenění, Cenu Akademie, známou také jako Oscar, uděluje každoročně americká Akademie filmového umění a věd. Oceňuje jimi vybrané filmy, tvůrce, herce a další profese spojené se vznikem jednotlivých titulů.

Během slavnostního ceremoniálu uděluje zlaté sošky v celkem 24 kategoriích za filmy, které vyšly v minulém roce. V každé kategorii soupeří pět filmů, s výjimkou nejlepšího filmu roku, kde ke kandidátů deset.

Akademici letos hledali díla zařazená do užšího výběru ve všech kategoriích mezi 317 snímky. Těchto deset filmů bojovalo o sošku pro nejlepší film roku 2025:

  • Hříšníci (režisér Ryan Coogler, celkem 16 nominací)
  • Jedna bitva za druhou (režisér Paul Anderson, celkem 13 nominací)
  • Citová hodnota (režisér Joachim Trier, celkem 9 nominací)
  • Frankenstein (režisér Guillermo del Toro, celkem 9 nominací)
  • Velký Marty (režisér Josh Safdie, celkem 9 nominací)
  • Hamnet (režisérka Chloé Zhao, celkem 8 nominací)
  • Bugonia (režisérYorgos Lanthimos, celkem 4 nominace)
  • F1 (režisérJoseph Kosinski, celkem 4 nominace)
  • Sny o vlacích (režisér Clint Bentley, celkem 4 nominace)
  • Tajný agent (režisér Kleber Mendonça Filho, celkem 4 nominace)

Filmem roku je snímek Jedna bitva za druhou, který patřil spolu s Hříšníky k favoritům letošního 98. ročníku. Film dostal celkem šest Oscarů včetně cen za režii a scénář pro Paula Thomase Andersona.

Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Hříšníci, ve kterém ztvárnil postavy dvou černošských podnikavých bratrů v době rasové segregace ve Spojených státech, dostal Michael Jordan. Snímek dostal celkem čtyři ceny.

Svůj úspěch slaví letos na Oscarech i Česká republika díky ceně za nejlepší celovečerní dokument pro snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české a dánské koprodukci. Snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Pavel Talankin, který je spolu s Davidem Borensteinem režisérem dokumentu.

Kde sledovat filmy oceněné Oscarem

Vítězné filmy sice nenajdete pohromadě na jednom místě. Většina jich je stále v kinech, u části už se však budete muset spolehnout na nabídku některé ze streamovacích platforem nebo jednorázový online pronájem.

Velké plátno je pro sledování filmů aspirujících na ocenění Oscarem nejlepší možností, spolehnout se však budete muset spíše na artová kina, většinou se soustředí v Praze. Filmy uvádí síť Aerokin (například pražský Světozor a Bio Oko nebo brněnská Scala) a také kino Atlas, Edison nebo Pilotů.

Výsledky 98. ročníků udílení filmových Oscarů

Nejlepší film: Jedna bitva za druhou

Režie: Paul Thomas Anderson (Jedna bitva za druhou)

Herec v hlavní roli: Michael B. Jordan (Hříšníci)

Herečka v hlavní roli: Jessie Buckley (Hamnet)

Herec ve vedlejší roli: Sean Penn (Jedna bitva za druhou)

Herečka ve vedlejší roli: Amy Madiganová (Hodina zmizení)

Zahraniční celovečerní film: Citová hodnota (Norsko, režie Joachim Trier)

Nejlepší animovaný film: K-pop: Lovkyně démonů

Kamera: Autumn Durald Arkapaw (Hříšníci)

Původní scénář: Ryan Coogler - Hříšníci

Scénář podle předlohy: Paul Thomas Anderson (Jedna bitva za druhou)

Hudba: Ludwig Goransson - Hříšníci

Nejlepší píseň: Golden - K-pop: Lovkyně démonů

Kostýmy: Kate Hawley - Frankenstein

Masky: Mike Hill, Jordan Samuel, and Cliona Furey - Frankenstein

Casting: Cassandra Kulukundisová – Jedna bitva za druhou

Výprava: Tamara Deverellová, Shane Vieau – Frankenstein

Zvuk: Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo a Juan Peralta - F1

Vizuální efekty: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, and Daniel Barrett - Avatar: Oheň a popel

Střih: Andy Jurgensen - Jedna bitva za druhou

Dokument: Pan Nikdo proti Putinovi

Krátký dokument: Všechny prázdné pokoje

Krátký animovaný film: Dívka, která plakala perly

Krátký hraný film: Zpěváci / Dvě osoby vyměňující si sliny

