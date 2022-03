GLOSA: Will Smith měl raději proplesknout autory oscarových změn

Když Will Smith v přímém přenosu z udílení Oscarů napadl komika Chrise Rocka, který si rýpl do jeho ženy, probudil leckoho z dřímoty. Že by to bylo připravené? Zjevně nebylo, ale když pak herec děkoval za svou sošku, měl se omluvit spíše Rockovi než pořadatelům.