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Osmnáct sestřelů, a málokdo ho zná. Český stíhač RAF ožije ve filmu Osamělý vlk

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  9:00
První ukázka leteckých bitev takřka uhrane, až se nechce věřit, že snímek Osamělý vlk vznikl v Česku. Sleduje osudy českého stíhače stíhače RAF Josefa Františka, který se proslavil osmnácti sestřely v řadách 303. polské stíhací perutě RAF za bitvy o Británii. Do kin jde koncem srpna.

„Stydím se, že jsem ho neznal, ačkoli jsem historií postižen,“ přiznává producent a spoluautor scénáře Vítězslav Jandák ml. „A když jsem zjistil, že kromě drobné zmínky v polském cyklu o něm nevznikl žádný film, stala se z toho posedlost. Snažili jsem do projektu dát vše, co v českých podmínkách lze.“

Podobně mluví režisér dokudramatu vyrobeného v koprodukci s ČT, jež kombinuje archivy a vzpomínky s nákladnými hranými scénami. „Když Josef František zahynul, byl ve stejném věku jako já, když jsem o něm poprvé slyšel. Dosud jsem mapoval spíše sporná místa našich dějin, teď poprvé vyprávím o hrdinovi, byť se s rebelskou duší,“ líčí Ondřej Veverka, tvůrce sérií My, občané Protektorátu a My, budovatelé nového státu.

Z natáčení filmu Osamělý vlk
Z filmu Osamělý vlk
Z filmu Osamělý vlk
Z filmu Osamělý vlk
Z filmu Osamělý vlk
10 fotografií

Silný příběh krátkého života učaroval i hercům, kteří ve svých postavách vidí „kluky jako my, kteří se v hospodě bavili, vyznávali nespoutanost a vnitřní svobodu, ale v boji prokazovali mimořádné sebeobětování“. Ze čtyř přátel přežil jediný; vrátil se na Valašsko a sepsal deník, z něhož tvůrci čerpají.

Zvláštní kapitolu projektu představuje dobová technika v čele s letadly; do některých muzeálních kousků se herci báli nasednout, aby je nepoškodili. Vedle stíhaček využili dochovaný školní dvojplošník určený k výuce létání, jehož konstrukce je ze dřeva a papíru, za zlatý hřeb pak Jandák označuje britský stíhací letoun Hurricane.

„Na světě jich je snad jen osm schopných letu – a naštěstí jeden z nich se zrovna nacházel na pražské Točné,“ vypráví nadšeně. V leteckém hangáru ve Kbelích si pak filmaři postavili ateliér a divák nejspíš ani nepozná, že hrdinové na historických strojích ve skutečnosti nevzlétli.

„Režisér s plastovým letadélkem v ruce se postavil na křídlo a ukazoval herci, že má stoupat, klesat, zabořit nebo předvést vývrtku. Okamžiky nasnímané na zemi se pak trikově přenesly do reálné krajiny. Jandák tvrdí, že pětadvacet let po Tmavomodrém světě přešel Jordán: „Vydali jsme se za hranice možností, aby divák získal pocit, že je s pilotem v kokpitu.“

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