Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Po dokumentu V síti přichází Barbora Chalupová s novým filmem Virtuální přítelkyně. Sleduje tři ženy, které se snaží vydělávat tvorbou erotického obsahu na platformě OnlyFans. Do kin snímek vstoupí 6. listopadu, nyní zveřejnil ukázku.

Platformu OnlyFans po celém světě využívá přes 370 milionů lidí, kteří si zde předplácejí exkluzivní, většinou erotický obsah. A právě ženy, které nabídku vytvářejí, režisérku zajímaly stejně jako jejich různé motivace: bohatství, svoboda či rychle nabytá sláva.

Z filmu Virtuální přítelkyně
Záběr z filmu Virtuální přítelkyně
OnlyFans nabízí převážně pornografický obsah, který si uživatelé za poplatek mohou zpřístupnit. (23. května 2025)
Leonid Radvinsky, majitel OnlyFans
„Stále více lidí dává přednost bezpečným virtuálním vztahům na internetu před složitými reálnými. OnlyFans modelky si dobře uvědomují, že iluzi vztahu, virtuální sex a intimitu lze nyní zpeněžit efektivněji než kdy dřív,“ vysvětluje Chalupová, která našla tři příběhy žen.

„Zajímalo mě, jak tento svět funguje. Jak vypadá jejich běžný den a jak taková práce člověka promění. Protagonistky mě se štábem pustily opravdu blízko. Mohla jsem tak natočit věci, u nichž bych nikdy nečekala, že tam budu stát s kamerou,“ dodává filmařka.

