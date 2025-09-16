Jak vypadá jejich den? Film sledující tři ženy z OnlyFans zveřejnil první ukázku

Platformu OnlyFans po celém světě využívá přes 370 milionů lidí, kteří si zde předplácejí exkluzivní, většinou erotický obsah. A právě ženy, které nabídku vytvářejí, režisérku zajímaly stejně jako jejich různé motivace: bohatství, svoboda či rychle nabytá sláva.
„Stále více lidí dává přednost bezpečným virtuálním vztahům na internetu před složitými reálnými. OnlyFans modelky si dobře uvědomují, že iluzi vztahu, virtuální sex a intimitu lze nyní zpeněžit efektivněji než kdy dřív,“ vysvětluje Chalupová, která našla tři příběhy žen.
„Zajímalo mě, jak tento svět funguje. Jak vypadá jejich běžný den a jak taková práce člověka promění. Protagonistky mě se štábem pustily opravdu blízko. Mohla jsem tak natočit věci, u nichž bych nikdy nečekala, že tam budu stát s kamerou,“ dodává filmařka.