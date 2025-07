Čtyřdílná dokumentární série Případ Janákovi divákům přiblíží jeden z nejděsivějších zločinů poslední dekády v Česku.

Režiséři Mirek a Dana Vaňurovi se zaměřili na manželský pár Petru a Jaroslava, jejichž chladnokrevné pokusy o vraždu a jedna dokonaná vražda otřásly veřejností. Minisérie slibuje rekonstrukci událostí i výpovědi samotného vraha a pohled do nikdy neodvysílaných záznamů policejního vyšetřování po boku královéhradecké kriminálky.

Janákovi, manželé ze Semil, se rozhodli vraždit kvůli pár tisícům korun. „Jaroslav Janák byl člověk, který chtěl podnikat a vydělávat velké peníze, ale nedařilo se mu. Potácel se v dluzích a s manželkou stále vymýšleli, jak přijít k penězům,“ popsal Mirek Vaňura. Tvůrcům se s Janákem podařilo udělat rozhovor.

Potenciální oběti si manželé vybírali cíleně – starší muže, sběratele známek a historických předmětů, které lákali na falešné inzeráty. Jedním z nich byl i pražský filatelista, kterého v červenci 2017 nalákali do vozu. Tam ho Petra Janáková během jízdy střelila zezadu do hlavy. Tělo pak Jaroslav ukryl v kukuřičném poli.

Série detailně ukáže, jak vyšetřovatelé královéhradecké kriminálky krok po kroku odhalovali další pokusy páru o vraždu i plánované podvody.

Petra Janáková se během soudního procesu snažila shodit vinu na manžela, zatímco on tvrdil, že vražda byla její spontánní akcí. Výsledkem bylo odsouzení obou. Jaroslav dostal 28 let, Petra o dva roky více. „Bojím se, že si stále neuvědomují, co vlastně způsobili. A pokud něčeho litují, je to hlavně to, že nemohou být na svobodě,“ uvedla režisérka Vaňurová.

V roce 2019 Janáková otěhotněla ve vězení a tvrdila, že ji znásilnili dozorci. Později se však ukázalo, že otcem je spoluvězeň, který údajně poslal vlastní sperma takzvaným koňováním, přes okno, na provázku v gumové rukavici. Pobouření vedlo v roce 2020 k úpravě trestního řádu.

„Byl to šok úplně pro všechny. Janáková musel být ještě před porodem propuštěna. A po Jilemnici najednou potkávali lidé ženu, která bez mrknutí oka zezadu zastřelila člověka,“ připomněl Mirek Vaňura.

„Až budeme dokumentární sérii sledovat, přemýšlejme prosím nad tím, komu důvěřujeme,“ upozornila kreativní producentka Šárka Volemanová.