„Film je dílo o mnoha složkách, které má nakonec působit jako jeden funkční celek. Ideálně jako divák neřešíte, jestli je skvělá kamera nebo hudba. Měli byste si říct, že to byl skvělý film,“ odpovídá držitel čtyř Českých lvů Jan P. Muchow na otázku, jestli by měla jeho práce na plátně vyčnívat. Hudba podle něj na plátně nachází místo především tam, kde končí obraz, text i herectví, a kde už se emoce nedá vyjádřit ničím jiným. „Jestli ji divák vědomě slyší, nebo ne, to není důležité. Podstatné je, jakou funkci ve filmu plní,“ doplňuje autor hudby k Samotářům, Václavovi nebo Teorii tygra.
Je to obyčejná kalkulačka. Záleží, jaká čísla chcete spočítat, a co s výsledkem uděláte. Může vám pomoct k rozhodnutí, ale neměla by nahradit vaši práci.