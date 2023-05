Aleš Háma je často za šikanované telátko, ale je to jinak, říká Ondřej Sokol

Po pořadu Tvoje tvář má známý hlas přišlo moderování velmi vědomostní show, jak si tuto roli užíváte?

Já si to užívám moc, protože nemusím hádat, a to je, myslím, to nejdůležitější. Je to ale něco jiného. Vědomostní show je vážně neskutečně náročná na soustředění. Jde o to, že člověk musí být nepřetržitě při věci, protože jinak bych to mohl soutěžícím pokazit, což bych opravdu nechtěl.

Vyžaduje moderování nějakou speciální přípravu?

Musel jsem se učit číst nahlas a taky hodně rychle a přitom zřetelně, to jsou ty chvíle, kdy musím velmi rychle pokládat otázky. To je někdy dost náročné.