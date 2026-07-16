V přízemí už bych nebydlel, přiznává režisér série o devítinásobném vrahovi

Po hraných detektivních sériích jako je Metoda Markovič s podtituly Hojer a Straka si společnost Oneplay připravila pro fanoušky true crime novou mrazivou minisérii zaměřenou na kauzu, která otřásla porevolučním Československem.
Nový čtyřdílný seriál Případ Rigo: Ponožkový vrah působí podle ukázky první epizody poutavě; a to i s ohledem k nesmírné brutalitě samotných činů. A díky stravitelné 45minutové stopáži i velmi svižně. Jedná se o přesně takový typ seriálu, jenž diváky vtáhne způsobem, že jej se zatajeným dechem zhlédnou v jednom kuse.
Vyprávění v sobě kombinuje autentické výpovědi vyšetřovatelů a zástupců justice, díky nímž se nakonec podařilo extrémně nebezpečného Riga dostal na doživotí za mříže. Dominantní a velmi emotivní součástí jsou hrané výpovědi svědků a pozůstalých, ze kterých jde divákovi mráz po zádech. Vše je podtrženo řadou doprovodných dobových materiálů a originálním vizuálním zpracováním kamery a střihu za doprovodu hlasu herce Jiřího Dvořáka, který proces vyšetřování a honu na lidskou zrůdu popisuje.
Režie se v tomto případě ujal Peter Bebjak, léty prověřený slovenský tvůrce detektivních seriálů jako jsou Případy 1. oddělení, Četníci z Luhačovic, Spravedlnost nebo Za sklem.
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„Případ je 36 let starý a ne všichni, kterých se v té době dotkl, jsou stále na živu. Tím pádem jsme museli najít způsob, jak jejich výpovědi vizuálně do seriálu přenést a jak přistupovat k pasážím, které ukazují, jak se zločin udál,“ uvedl po promítání pro iDNES.cz režisér.
Tvůrci během podrobné několikaleté přípravy prošli více než pět tisíc stran soudních spisů a sesbírali půl druhé stovky reálných výpovědí svědků a pozůstalých, jejichž odhodlání zapojit se do projektu si s nesmírnou pokorou váží.
„Za sérií je pořádné množství práce. Postprodukovali jsme 7 měsíců, přitom jsme natáčeli 12 dní. Případ je výjimečný tím, že bylo pachatelovo DNA poprvé použito jako přímý důkaz soudního procesu. Nejzajímavější pro mě je, že obyčejní lidé do případu vstoupili takovým způsobem, že se díky nim podařilo vraha chytit,“ uvedl před začátkem promítání režisér Bebjak.
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Samotný případ bestiálního řádění nejznámějšího slovenského sériového vraha, jenž své oběti nelidským způsobem ubíjel, znásilňoval a ve finále ještě okrádal, budí hrůzu i po více než třech desetiletích. Sám režisér vzpomenul, jak on sám tehdy toto období prožíval.
„Tím, že žijete v Bratislavě, si uvědomíte, že po těch stejných místech chodíte. Kdysi jsme měli firmu v blízkosti domu, kde se tento zločin stal. Když jsme to tehdy zjistili, začali jsme se na toto místo dívat úplně jinak. Ovlivnilo mi to například způsob vybírání bytu, který jsem si chtěl kupovat. Přesně jsem věděl, že to nemůže být přízemní ani pavlačový byt. Musel být ve vyšším poschodí, kde je více bytů, abych měl pocit většího bezpečí a nedostával se do situací, že se mohu stát obětí,“ dodal Bebjak.
Mrazivou sérii o těchto těžko pochopitelných činech budou mít diváci možnost kompletně zhlédnout na platformě Oneplay poprvé v pátek 17. července.
Kdo byl Ondrej Rigo?
Slovenský sériový vrah. V letech 1990-1992 spáchal 9 vražd (resp. tolik mu bylo prokázáno), a to v Mnichově, Amsterodamu a Bratislavě. Zaměřoval se na ženy žijící v přízemních bytech, kam se dalo snadno vloupat. Ženy ubíjel tupým předmětem a některé poté znásilňoval. Následně v bytě kradl.
Jak ho našli?
Rozhodující roli hrál psychologický profil, opřený o Rigův typický způsob provedení vražd (modus operandi) a lokalitu, kde vraždil.
Proč se mu říká Ponožkový vrah?
Před zločiny si sundal ponožky a navlékl si je na ruce. Věřil, že když nezanechá otisky prstů, vraždy mu nedokážou. Bez ponožek byl i ve chvíli, kdy ho dopadli – jen pár hodin po poslední vraždě.
Jak ho usvědčili?
Zásadní byla analýza DNA nalezená na místech činů – ze spermatu, cigaretových nedopalků nebo sklenice alkoholu, ze které popíjel. Přestože šlo o průkopnickou spolupráci genetiků a policie, DNA nebyla jediným důkazem. Existovala i řada trasologických stop, více než 150 svědků, kteří podali většinou nepřímá svědectví, ale i identifikace ženou, která útok přežila.
Jaký trest dostal?
V prosinci 1994 dostal doživotí. Byl to nejvyšší možný trest. V roce 1990 byl totiž zrušen trest smrti. O podmínečné propuštění žádal neúspěšně, ven se už nikdy nepodíval.
Kdy zemřel?
V roce 2022 ve věku 66 let zemřel ve vězeňské nemocnici.