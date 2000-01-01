náhledy
Režisér a herec Ondřej Kepka je rovněž náruživým fotografem. Jeho aktuální projekt The Eight zahrnuje výstavu v galerii Kryt na zámku Klášterec nad Ohří a stejnojmennou fotografickou knihu, kterou charakterizuje jako vyznání fotografii coby pozitivní životní inspiraci. Spojujícím prvkem jeho snímků je krása přírody a magie čísla 8.
Autor: Ondřej Kepka
„Pokud bych se měl charakterizovat, jsem fotograf krajiny. Inspirujeme mě jen chodit, dívat a fotit, případně popojet autem nebo na skútru. Inspiruje mě Vysočina, konkrétně oblast kolem Devíti skal, kde pravidelně, nad Sněžným, se zastavím a vždy vzniknou unikátní fotografie v místním magickém světle. Zejména na podzim, v předjaří, ale i v zimě, která je zde velmi krutá.“
Autor: Ondřej Kepka
„Rád experimentuji a objevuji nové možnosti. Pohyb fotoaparátu a dlouhá expozice umožňují různé formy efektů.“
Autor: Ondřej Kepka
„Jsou místa, kam se běžný člověk nedostane. Mrtvý Luh při prameni Vltavy je přístupný jen po vodě – a to ještě se zvláštním povolením. Řeka vás ale obdaruje úžasnými scenériemi, které hraničí až s kýčem.“
Autor: Ondřej Kepka
„Mým šťastným číslem je osmička. Někdy mně zavede i do starých opuštěných zákoutí, ale třeba i ke starým cihlám, které nesly označení konkrétní cihlářské pece.“
Autor: Ondřej Kepka
„Trasy linek s číslem 8 se staly už mým plánem, jak poznávat město, kraj, oblast. Pro dopravní podnik města Prahy vznikla série fotografií s linkou 8.“
Autor: Ondřej Kepka
„Rád lyžuji a uchvátili mě Dolomity. Jsem docela odvážný a tahám s sebou na sjezdovky i velký středoformátový aparát na klasický film. Odměnou jsou však snímky, které bych jinak nepořídil.“
Autor: Ondřej Kepka
„Na Vysočině, u Milovského rybníka, najdu i harmonicky propojenou osmičku, ne jako číslo, ale tentokráte ve tvaru odrazu na vodní hladině.“
Autor: Ondřej Kepka
„Při mých návštěvách měst jsem loni objevil kouzlo noční Florencie.“
Autor: Ondřej Kepka
„Součástí výstavy jsou i portréty osobností. Na snímku z Chorvatska moje žena Jana na oblázkové pláži.“
Autor: Ondřej Kepka
„Před lety, opět v okolí Devíti skal, mě tající sníh na předním skle auta vytvořil impresionistický filtr, přes který jsem vyfotil mého tátu Jiřího Kepku.“
Autor: Ondřej Kepka
„Portrét Petry Černocké vznikl jako klasický titulový snímek, který jsme fotografovali pro časopis.“
Autor: Ondřej Kepka
Ondřej Kepka je český herec, režisér, scenárista a fotograf, kterého diváci nejvíce znají jako dětského představitele Honzíka z populárního seriálu Arabela.
Autor: Herminapress