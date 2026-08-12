OBRAZEM: Magie čísla. Herec a režisér Ondřej Kepka představuje fotoknihu The Eight

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Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr
Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...
Podívejte se, jak Ztracený zazářil na Letné. Zrušený ohňostroj fanouškům nechyběl
„Ztracená rodina“ zaplnila v pátek Letenskou pláň a Marek Ztracený se tak stal historicky prvním českým interpretem, kterému se to podařilo. Finále s obřím ohňostrojem se sice nekonalo, ale vizuální...
David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program
Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller...
V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let
Ve věku 94 let, v den svých narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl autorem mnoha úspěšných románů, řada jeho knih byla zfilmována. Informaci o jeho úmrtí potvrdil jeho kamarád Jaroslav...
Na Máchově jezeře začne festival elektronické hudby. Vystoupí přes 50 umělců
O víkendu startuje dvoudenní festival elektronické hudby u Máchova jezera v Doksech na Českolipsku. Podle organizátorů vystoupí na třech pódiích přes 50 umělců. Akce Mácháč každoročně v létě přiláká...
RECENZE: Jak sestry Geislerovy dostaly od táty kimona, líčí Dvě deci tuše
Japanolog Petr Geisler zemřel těsně před svými šedesátinami v roce 2009. Nyní jeho portrét natočila jedna z dcer, Ester Geislerová; vystupují v něm též její sestry Aňa a Lela i matka Věra Geislerová.
Hrady CZ se vracejí pod zámek v Hradci nad Moravicí. Vystoupí Landa, Klus i Mirai
Podhradí zámku v Hradci nad Moravicí se v pátek a sobotu promění v centrum letní hudební scény. Festival Hrady CZ nabídne návštěvníkům nejen dva dny koncertů nejvýraznějších jmen české a slovenské...
RECENZE: S Nedvědy do klece. Film Bojovník vědomě pracuje s žánrovými klišé
Bývalý mistr Evropy a olympijský medailista v boxu Pavel Hoffmeister, řečený Hoff, už dávno pověsil rukavice na hřebík. Jednoho dne ale dostane nabídku, kterou nedokáže odmítnout. Aby si sám sebe...
Poprvé v Bulharsku. Eurovize 2027 se bude konat v Burgasu s upravenými pravidly
Příští ročník mezinárodní písňové soutěže Eurovize se uskuteční v bulharském letovisku Burgas ve dnech 11., 13. a 15. května 2027. Bulharsko bude příští rok hostit semifinále a finále této soutěže,...
Temnější než Most!, ale s drsnými vtipy. První ukázky ze seriálu Oddíl B
Na osvědčené duo Prušinovský-Kolečko se rozhodla vsadit televize Nova ve svém letošním podzimním programu. Dvojice, která stojí za úspěšnými seriály Most! a Okresní přebor, natočila nový seriál z...
Premiéra Lucie, The Wailers i underground. Začíná TrutnOFF k Havlově devadesátce
Premiéru nejznámější české kapely Lucie, návrat legendárních The Wailers nebo koncert americké gypsy punkové kapely Gogol Bordello přinese TrutnOFF Open Air Festival. Na trutnovském Bojišti začne...
Neckář, Brichta či Tři sestry. Keltská noc slibuje našlapaný program i lepší areál
Večírkem pro nedočkavé dnes startuje hudební festival Keltská noc. Akce s více než třicetiletou historií se už podruhé uskuteční ve Vysokém nad Jizerou, kam se přestěhovala z Harrachova. Během tří...
GLOSA: Švejk do každé rodiny. Haškův román nestárne. Je věčný jako lidská blbost
Před pěti lety vydali v brněnském Hostu výbor z jeho povídek, teď přidali jeho životní dílo – román, který rezonuje po celém světě v překladu do víc než šedesáti jazyků. Víte, o koho jde? No přece o...
Hra se vymkla kontrole. Snímek Jumanji: Velký útěk představuje první trailer
Na počátku byl rodinný dorodružný snímek Jumanji z roku 1995 s Robinem Williamsem v hlavní roli. Následoval film Jumanji: Vítejte v džungli (2017), o dva roky mělo premiéru pokračování Jumanji: Další...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Svetry vadily režimu, v Íránu se Pat a Mat stali kultem. O vzniku fenoménu A je to!
Chtěli jsme připomenout padesáté jubileum dvou nejzábavnějších kutilů na světě. Jenže Pat a Mat nás převezli. Jsou tak brilantně nešikovní, že geniálně popletou úplně všechno. I datum vlastní...
Praha jako lokace Netflixu. V září začne natáčení seriálu podle knihy Dana Browna
V září spustí v Praze platforma Netflix natáčení seriálu Tajemství všech tajemství podle zatím poslední stejnojmenné knihy známého spisovatele Dana Browna. Děj knihy začíná v české metropoli a...