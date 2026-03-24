Hutě neželezných kovů v Szopienicích byly pýchou regionu. Kouřící komíny znamenaly práci, peníze a stabilitu pro stovky rodin. Jenže ten samý popílek, který tátům zajišťoval výplatu, se snášel na dětská hřiště, na čerstvě vyprané prádlo i na parapety dětských pokojů. Děti si hrály v jedovatém blátě a vdechovaly olovo, které je pomalu zabíjelo.
Diagnóza? Systémová lež
Všechno začalo nenápadně. Únava, bledost, bolesti břicha a náhlá omdlévání ve školních lavicích. Režim tyto příznaky u tisíců dětí maskoval jako běžnou anémii. Skutečná hrdinka příběhu, pediatrička Jolanta Wadowská-Królová, si ale všimla děsivé souvislosti. Děti, které k ní chodily, měly na dásních šedé linky – neklamné znamení saturnismu neboli otravy olovem.
Seriál mrazivě zachycuje střet osamělé lékařky s hradbou režimního mlčení. Zatímco ona sbírá vzorky krve, soudruzi v nablýskaných kancelářích oprašují rudé vlajky na přivítání Leonida Brežněva. Skandál s umírajícími dětmi se do hlášení o úspěších pětiletky prostě nehodil.
Slezská Erin Brockovich v šedi socialismu
Případ olověných dětí
Minisérie sází na hutnou, až depresivní atmosféru polského Slezska 70. let. Režisér Maciej Pieprzyca nás bere do světa bez barev, kde je i dětský smích tlumen prachem z vysokých komínů. Hlavní hrdinka v podání vynikající Joanny Kuligové vede boj na dvou frontách: proti úřadům, které ji chtějí umlčet, i proti vlastním sousedům.
Ti nejdrsnější kritici jsou totiž paradoxně rodiče. Hutě pro ně byly modlou, která jim dávala obživu. Přiznat, že je jejich práce zabíjí, a dokonce i jejich děti, bylo v té době téměř nemožné. Slezská Erin Brockovich však nepolevila. Díky její odvaze bylo vyšetřeno pět tisíc dětí a ty nejvážnější případy byly potají odsunuty do sanatorií, aby se o rozsahu katastrofy dozvědělo co nejméně lidí.
Memento mori pro milovníky starých časů
Olověné děti nejsou jen dalším historickým dramatem. Je to memento, které připomíná, jak snadno lze obětovat celou generaci na oltář průmyslového růstu. Podobně jako seriál Černobyl i polská novinka ukazuje, že nejjedovatější látkou v tehdejším Polsku nebylo olovo, ale strach a lhostejnost.
Tohle musí prostě chytnout za srdíčko každého. Je to podobné jako loňské drama z Velké Británie Toxické město. No myslím, že by to měli vidět všichni. Jak tu někdo napsal, je to jakoby polský Černobyl. Jako, vážně mám z toho depresi, několikrát jsem to obrečela.
reakce divačky na ČSFD
Skutečná doktorka Jolanta zemřela v červnu 2023, krátce před 84. narozeninami. Její odkaz v zaprášených ulicích Katovic žije dál – jako připomínka toho, že jeden odvážný člověk může porazit i ten nejtemnější systém.