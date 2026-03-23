Rafinovaný a odvážný film, slibují recenze. Podívejte se na ukázku Nevděčných bytostí

  16:35
Pátý celovečerní snímek režiséra Olma Omerzu Nevděčné bytosti si odbyl světovou premiéru na 73. ročníku MFF v San Sebastiánu, přičemž první zahraniční recenze hovoří o odvážném a rafinovaném snímku. V českých kinech bude mít ve čtvrtek 26. března a na trailer se můžete podívat už teď.

Sedmnáctiletá Klára a její mladší bratr Teo žijí v bilingvní rodině, jejich rodiče David a Laura se ovšem před nedávnem rozešli. David se rozhodne vzít děti k Jadranu a zapracovat na vzájemném vztahu. To, co vypadá jako pokus o rodinnou idylu, postupně odkrývá hlubší problémy – především u Kláry, potýkající se s poruchou příjmu potravy.

Napětí narůstá, když do jejího života vstoupí místní mladík Denis. Situace nečekanými okolnostmi graduje až k předčasnému návratu domů a Klářině hospitalizaci. Záchrana Klářina života je to jediné, co drží její rodiče pohromadě. A zoufalá situace si žádá zoufalé řešení.

Snímek z filmu Nevděčné bytosti
Snímek z filmu Nevděčné bytosti
Snímek z filmu Nevděčné bytosti
Snímek z filmu Nevděčné bytosti
6 fotografií

V hlavních rolích teenagerů debutují Dexter Franc coby Klára a Antonín Chmela jako Teo. Jejich otce Davida ztvárnil irský herec Barry Ward, známý z Jimmyho tančírny Kena Loache či netflixovského seriálu The End of the F***ing World.

Součástí mezinárodního obsazení je i původem slovenská herečka Barbora Bobuľová, která zaujala například v hlavní roli televizního dramatu Coco Chanel. Ve filmu hraje Lauru, Davidovu manželku. Barbora Bobuľová působí v Itálii, kde je velkou hvězdou, mimo jiné laureátkou ceny David di Donatello, považované za italské Oscary. Denise si zahrál slovinský herec Timon Šturbej.

Olmo Omerzu je rodák ze slovinské Lublani. V letech 2004 až 2011 studoval na pražské FAMU, kam vstupoval ovlivněn snímky Věry Chytilové a Jana Švankmajera. V roce 2012 debutoval dramatem Příliš mladá noc, následoval Rodinný film (2015), šesti Českými lvy oceněná road movie Všechno bude (2018) a Atlas ptáků (2021).

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

RECENZE: Pacientka nula zanesla covid do továrny. Komunita ji odvrhne a zahájí lynč

60 % Premium
Z filmu Made in EU

Když Pavel Strnad viděl Blažiny lekce, vítězný příběh karlovarského festivalu o souboji vdovy s takzvanými šmejdy, setkal se s režisérem Stefanem Komandarevem a jeho příštího projektu Made in EU,...

23. března 2026

RECENZE: Místy lehce za hranou, ale přesto Vondruška napsal další poutavé čtení

Vlastimil Vondruška

Pro chvíle oddechu se docela hodí četba detektivky. Třeba jedné z těchto českých novinek z nakladatelství MOBA. Naše recenzentka Alena Slezáková se podívala na nový román Byzantská pouť od...

23. března 2026  12:15

RECENZE: Jak se přesvědčit, že i ten prapodivný disident Magor byl duše citlivá

Představení s názvem Píšu ti, píšu... připravilo Divadlo Radost. (únor 2026)

Divadlo Radost si zvolilo poměrně obtížný úkol. Tedy přetavit pohádky a básničky disidenta Ivana Magora Jirouse, navíc obklopené vězeňskou korespondencí s jeho ženou Julianou, do představení Píšu ti,...

23. března 2026  10:57

Jízda pro pokročilé. Jan Svěrák v utajení natočil nový film. Podívejte se na ukázku

Premium
Hrdinové filmu Pět švestek

Tři muži, dvě ženy, jedna plachetnice v řeckých vodách. To je základní sestava komedie Pět švestek, kterou prakticky v utajení natočil režisér Jan Svěrák. „Vlastně vůbec poprvé mám v hlavní roli...

23. března 2026

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

23. března 2026  8:47

Nejlepší herec, herečka i celé divadlo. Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí

Magdaléna Sidonová a Miloslav König v divadelní adaptaci Paní Dallowayové

Hned tři ceny přisoudili divadelní kritici pražskému Divadlu Na zábradlí, bodovalo v kategoriích nejlepší herečka (Magdaléna Sidonová), nejlepší herec (Miloslav König) a nejlepší divadlo. Už 34....

22. března 2026  21:30

Hororová cesta ke šlechetnosti. Foglarův Přístav volá je klíčový k poznání jeho knih

Premium
Jiří, hrdina Přístavu volá, je svým kamarádem Láďou naprosto fascinován....

První vydaná kniha Jaroslava Foglara Přístav volá vyšla v roce 1934, tedy v době, kdy už měl za sebou sešitově vydávané Hochy od Bobří řeky a Boj o první místo. Psal ji narychlo, podobně jako celou...

22. března 2026

RECENZE: Jako by byli posledními lidmi. Film Při zemi láká působivými záběry

60 %
Z filmu Při zemi

On by se dal nazvat básníkem, ona vyšetřovatelkou; on zachraňuje krajinu, ona ptáky. Pojí je oddanost přírodě, jíž podřídili svůj životní styl, a teď i dokument Při zemi, který natočil Tomáš Elšík.

22. března 2026  17:24

S texty o covidu mě Michal Horáček poslal kamsi, vzpomíná Ondřej Ruml

Premium
Zpěvák Ondřej Ruml

Zpěvák Ondřej Ruml se odhodlal vykročit se své „komfortní“ jazzové zóny a na nové desce Vždycky to tu bylo se ve spolupráci s producentem Igorem Ochepovským představuje v nové hudební poloze,...

22. března 2026

Pohyb a transformace. Do Prahy přijedou zakladatelé elektronické hudby Kraftwerk

Kraftwerk, Metronome Festival (Praha, 22. června 2019)

Vizionářští průkopníci elektronické hudby, německá kapela Kraftwerk, přijede 15. července koncertovat do pražského Fora Karlín. Představí unikátní audiovizuální show spojující hudbu, digitální...

22. března 2026  9:46

Víra v heavy metal. Podívejte se na trailer dokumentu o kapele Iron Maiden

Bruce Dickinson, zpěvák Iron Maiden, na koncertě v Letňanech (31. května 2025,...

Fandové britské heavy metalové legendy Iron Maiden se počínaje 14. květnem mohou vydat do kina na celovečerní dokument Iron Maiden: Burning Ambition mapující její kariéru. A jako předkrm je tu první...

21. března 2026  16:07

