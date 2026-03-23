Rafinovaný a odvážný film, slibují recenze. Podívejte se na ukázku Nevděčných bytostí

Sedmnáctiletá Klára a její mladší bratr Teo žijí v bilingvní rodině, jejich rodiče David a Laura se ovšem před nedávnem rozešli. David se rozhodne vzít děti k Jadranu a zapracovat na vzájemném vztahu. To, co vypadá jako pokus o rodinnou idylu, postupně odkrývá hlubší problémy – především u Kláry, potýkající se s poruchou příjmu potravy.
Napětí narůstá, když do jejího života vstoupí místní mladík Denis. Situace nečekanými okolnostmi graduje až k předčasnému návratu domů a Klářině hospitalizaci. Záchrana Klářina života je to jediné, co drží její rodiče pohromadě. A zoufalá situace si žádá zoufalé řešení.
V hlavních rolích teenagerů debutují Dexter Franc coby Klára a Antonín Chmela jako Teo. Jejich otce Davida ztvárnil irský herec Barry Ward, známý z Jimmyho tančírny Kena Loache či netflixovského seriálu The End of the F***ing World.
Součástí mezinárodního obsazení je i původem slovenská herečka Barbora Bobuľová, která zaujala například v hlavní roli televizního dramatu Coco Chanel. Ve filmu hraje Lauru, Davidovu manželku. Barbora Bobuľová působí v Itálii, kde je velkou hvězdou, mimo jiné laureátkou ceny David di Donatello, považované za italské Oscary. Denise si zahrál slovinský herec Timon Šturbej.
Olmo Omerzu je rodák ze slovinské Lublani. V letech 2004 až 2011 studoval na pražské FAMU, kam vstupoval ovlivněn snímky Věry Chytilové a Jana Švankmajera. V roce 2012 debutoval dramatem Příliš mladá noc, následoval Rodinný film (2015), šesti Českými lvy oceněná road movie Všechno bude (2018) a Atlas ptáků (2021).