VIDEO: Oliver Stone dálkově proškolí Jihlavu o smrti J. F. Kennedyho

Mezinárodní festival dokumentů, který v úterý začíná v Jihlavě, přichystal na středeční večer masterclass Olivera Stonea. Americký filmař se s návštěvníky propojí na dálku online a mimo jiné jim představí svou novinku JFK Revisited: Through the Looking Glass.