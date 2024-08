Zářivá blondýna kázající feministické myšlenky. Olga Sommerová slaví 75 let

Filmů natočila už víc něž sto a kromě toho, že se věnuje „lovu autenticity“, je také autorkou několika knížek a pedagožkou, v roce 2021 krátce zasedala i ve Sněmovně. Loni jí prezident Petr Pavel udělil Medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti kultury.

„Zajímá mě úloha osobnosti v dějinách, umělecká výpověď o stavu světa nebo historické události zasahující do našich dnů,“ přiblížila tvůrkyně, která nedávno natočila třeba dokument Klaunka o zpěvačce, saxofonistce a herečce Jitce Molavcové, jež je už více než 50 let členkou divadla Semafor, nebo film Michael Kocáb – Rocker versus politik, o muzikantovi a bývalém politikovi, který mapuje jeho hudební i občanský život.

Velký úspěch i ocenění v posledních letech sklidily také Sommerové snímky Magický hlas rebelky o zpěvačce a signatářce Charty 77 Martě Kubišové, Věra 68 o gymnastce Věře Čáslavské, a také celovečerní dokument Červená o neobyčejném životě české pěvkyně Soni Červené na pozadí dramatických událostí 20. století, který dostal Českého lva.

V hledáčku Sommerové, narozené 2. srpna 1949 v Praze, bývají často „silní lidé, které osud těžce zasáhl a nějak zaskočil“. Do její filmografie patří i dokumenty o Jiřím Šlitrovi a Bohumilu Hrabalovi, pár kapitol z polemického cyklu Ztracená duše národa a retrospektivní koláž Moje 20. století. Vypravila se také do venkovského regionu nedaleko Prahy, točila o vozíčkářích, o důchodcích nebo o lidech s rakovinou.

Režisérku velmi zajímají partnerské vztahy: „V určité fázi života jsem prostě zjistila, že vztahy mezi mužem a ženou nejsou v téhle patriarchální společnosti v pořádku.“ Podle Sommerové je nutné, aby se muži vrátili víc do rodin a ženy vyšly víc na veřejnost. Sama k této tematice přispěla sérií tří stejnojmenných knih na základě úspěšného filmu O čem sní ženy: „Dělám to proto, abych zpovědí pomohla jiným ženám, které prožily něco podobného, a myslí si, že jsou úchylné, nenormální.“

Hnacím motorem jejího úsilí v této oblasti je i vlastní nepříliš radostné dětství, dospívání ve druhé polovině 60. let bylo prý už příjemné: „Byla jsem duchem hipísačka, což jsem asi dodneška. Ideovým praporem pro mne byli Beatles a Rolling Stones. Veškeré umění, které v Praze bylo k mání, jsem nenasytně požírala. Studovala jsem sice chemickou průmyslovku, ale ze školy jsme šli na výstavu, pak do kina a večer ještě do divadla,“ vzpomínala v jednom rozhovoru.

Našla se až na studiích FAMU v ponurých 70. letech: „Pamatuju si ten depresivní pocit beznaděje. Strašně jsem prožívala společenský pád, zapovídání všeho...“ V letech 1979 až 1981 pracovala jako redaktorka v Československé televizi, po svatbě s druhým manželem, dokumentaristou Janem Špátou, „utekla“ na dvanáct let točit filmy do Krátkého filmu Praha.

Po revoluci v roce 1989 přešla Sommerová k tvorbě dokumentárních filmů pro Českou televizi. Začala pracovat pro společnosti Febio, Film a sociologie a World Circle Foundation. V letech 1991 až 2002 učila na pražské FAMU, od roku 1994 tu osm let vedla katedru dokumentární tvorby. V letech 2005 až 2009 také vyučovala na Akademii umění v Banské Bystrici a na Filmové akademii v Písku. V letech 2014 až 2021 byla místopředsedkyní Liberálně ekologické strany (LES).

Mezi její nejslavnější tituly patří Konkurz na rok 2000, Jednotřídka, Miluj bližního svého, Máňa, Nesmrtelná hvězda Božena Němcová, Konec světa v srdci Evropy, Máňa po deseti letech, Křídla Andělů a Láska včera, dnes a zítra.

Nejdůležitější vlastností dokumentaristy je pružnost, tvrdí Sommerová, která žije po dvou manželstvích sama a tato samota jí prý přinesla svobodu. Její velkou láskou je postava spisovatelky Boženy Němcové a čtení knih obecně: „Skrze četbu knih vede nejspolehlivější a nejkrásnější cesta k probuzení lidskosti,“ říká. A chtěla by prý, aby si ji lidé pamatovali jako „zářivou blondýnu s dlouhými vlasy, která u plotny i za kamerou káže feministické myšlenky“.

Radost jí dělá i rodina. S bývalým manželem, již zesnulým kameramanem a režisérem Janem Špátou, má Sommerová dceru Olgu, také filmařku, mimo jiné autorku dokumentu Oko nad Prahou o architektovi Janu Kaplickém. Olga se provdala za kameramana Jana Malíře a společně natočili mimo jiné dokument Karel o zpěváku Karlu Gottovi o posledním období jeho života, který měl premiéru až po jeho smrti. A filmové tvorbě se věnuje i syn Sommerové Jakub, kterého má se svým prvním manželem, rovněž zesnulým skladatelem Vladimírem Sommerem.