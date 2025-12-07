Noblesu neztratil ani v koncentráku. Po válce Oldřich Nový měnil frak za montérky

Filmová hvězda Oldřich Nový se za protektorátu odmítl rozvést se svou manželkou židovského původu a raději nastoupil transport do nacistického lágru. | foto: archiv MAFRA

Je možné mít skoro holou hlavu, být menšího vzrůstu a v chůzi připomínat lyžaře, a přesto se stát filmovým milovníkem? Pokud máte noblesu a šarm, pak ano. Přesně to byl případ Oldřicha Nového, který patřil k největším hvězdám tuzemské kinematografie první poloviny 20. století.

Pohnuté osudy

Oldřich Nový měl k nejvyšším metám herecké profese nejen nakročeno, ale skutečně jich dosáhl, zásadní zvraty politických režimů mu však nemilosrdně házely klacky pod nohy. Poznal, že štěstí trvá jen chvíli a po něm přijdou křivdy, ústrky a intriky všedních dnů.

Je začátek února 1945 a německá okupační moc v Protektorátu má namále. Úřední mašinerie přesto dál funguje a deportace nepohodlného obyvatelstva pokračují. Po Židech přišla řada na takzvané míšence a patří k nim i budoucí herec Jan Skopeček. Ocitl se na deportačním shromaždišti v Praze na Hagiboru v nevhodnou dobu, je zima a on je nemocný. V rohu nákladního vagonu se třese zimnicí, když vtom vidí, jak se k němu v tlačenici blíží muž v lyžařské bundě a šponovkách.

Jeho skrýší se stalo léčebné sanatorium, kam byl přijat pod cizím jménem. Hlavu měl kompletně zafačovanou a nesměl ani promluvit, protože jeho charakteristický hlas byl jednoznačným poznávacím znamením.

Pohnuté osudy

Seznamte se s hvězdami české kultury 20. století. Jak se žilo slavným osobnostem ze světa filmu, divadla, televize i popmusic ve složitých podmínkách té doby? Seriál Pohnuté osudy volně navazuje na stejnojmenný cyklus, který po mnoho let vycházel v Lidových novinách.

