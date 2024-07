Zpátky na dostihy. Krobot a Šoposká točí druhou řadu seriálu Oktopus

Kapitán Dítě a kapitánka Fáberová ze speciálního policejního oddělení kontroly termínově odložených případů útvaru S, jehož zkratka dala projektu jménu, mají před sebou sto dvacet natáčecích dní.

K režii se vrátil Jan Pachl, který se s Josefem Vieweghem podílel i na scénáři, poslední klapka padne příští rok v březnu a na podzim by mohla být premiéra.

„První řada měla u diváků velký úspěch a platí, že vítězná sestava se nemění. Druhá série proto začíná přesně tam, kde první skončila, na závodišti v Chuchli, kde sází kapitán Dítě na koníčky,“ prozrazuje Viewegh.

„Krobotův policista není typem detektiva, který by s napřaženou bouchačkou proskakoval skleněné výlohy. K vyšetřování používá spíš hlavu a zkušenosti. Pořád bydlí blízko trati, vlaky jsou jeho hlavním dopravním prostředkem a prostředí železnice také přinese nejeden nový případ,“ dodává Viewegh.

Tvůrci slibují, že epizody druhé série budou ještě propracovanější. „Při práci na scénářích si dělám důkladné rešerše a někdy mě nemusí inspirovat konkrétní kauzy, postačí třeba jen zmínka o nějaké sousedské rozepři,“ líčí Pachl.

„S producentem Vieweghem jsme se totiž domluvili, že nebudeme zpracovávat případy, ve kterých figuruje mafie, skupiny organizovaného zločinu. Více nás zajímají ty zločiny, které by v určitých situacích mohl vlastně spáchat kdokoliv z nás,“ dodává režisér.

Kostým detektiva ze staré školy, milovníka dostihů, karetních her a studeného bufetu si znovu obléká Miroslav Krobot: „Mám pocit, jako by přestávka mezi natáčením první a druhé řady vůbec nebyla. Vstoupil jsem do stejné řeky, je tu totožný štáb i vztahy uvnitř seriálu. Mám tedy na place příjemný pocit bezpečí.“

Vedle Krobota a Šoposké se vrátí i Kryštof Hádek coby jejich šéf. „Moji postavu Pachl víc rozepsal, víc ji zapojil do vyšetřování zločinů, víc poodhaluje i její soukromí včetně sběratelská vášně pro policejní uniformy z celého světa,“ dodává Hádek, kterého před kamerou doplní Zuzana Stivínová či Jaromír Hanzlík.