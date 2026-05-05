Kromě Damona a Pattinsona v traileru figuruje Anne Hathawayová jako Odysseova manželka Pénelopé, Tom Holland v roli jejich syna Télemacha a ve filmu dále hrají Zendaya coby bohyně moudrosti Athéna, Charlize Theronová jako čarodějná bohyně Kirké a dále například Mia Gothová, Elliot Page, John Leguziamo, Lupita Nyong’o a mnozí další. Mimořádně silné obsazení je obecně doménou a poznávacím znamením snímků Christophera Nolana.
Film Odyssea bude mít premiéru 17. července a podobně jako se předchozí Nolanův snímek Oppenheimer v kinech v premiérový den střetl s Barbie (viz fenomén Barbenheimer), bude mít Damonův Odysseus rovněž mocného soupeře, samotného Spider-Mana ve filmu Spider-Man: Zbrusu nový den. V němž mimochodem taktéž hrají Tom Holland a Zendaya.
Rachot mixéru před obličejem, popsal Matt Damon natáčení očekávané Odyssey
Christopher Nolan, do jehož portfolia kromě zmíněného Oppenheimera spadají filmy Interstellar, Memento, Tenet nebo batmanovská trilogie s Christianem Balem v hlavní roli, si v případě Odyssey zapíše jedno prvenství. Jde o vůbec první hraný film natočený výhradně kamerami IMAX. Vstupenky na premiéru se prodávaly už v červenci 2025, tedy s ročním předstihem.