Damon, Pattinson a boj s kyklopem. Letní filmová událost Odyssea láká trailerem

  11:39
V pondělí měl v pořadu The Late Show with Stephen Colbert premiéru nový trailer očekávaného velkofilmu Odyssea režiséra Christophea Nolana. V ukázce je mimo jiné k vidění boj Matta Damona v roli Odyssea s kyklopem a Robert Pattinson coby Antinoos, který se chce zmocnit trůnu na Ithace.

Kromě Damona a Pattinsona v traileru figuruje Anne Hathawayová jako Odysseova manželka Pénelopé, Tom Holland v roli jejich syna Télemacha a ve filmu dále hrají Zendaya coby bohyně moudrosti Athéna, Charlize Theronová jako čarodějná bohyně Kirké a dále například Mia Gothová, Elliot Page, John Leguziamo, Lupita Nyong’o a mnozí další. Mimořádně silné obsazení je obecně doménou a poznávacím znamením snímků Christophera Nolana.

Film Odyssea bude mít premiéru 17. července a podobně jako se předchozí Nolanův snímek Oppenheimer v kinech v premiérový den střetl s Barbie (viz fenomén Barbenheimer), bude mít Damonův Odysseus rovněž mocného soupeře, samotného Spider-Mana ve filmu Spider-Man: Zbrusu nový den. V němž mimochodem taktéž hrají Tom Holland a Zendaya.

Rachot mixéru před obličejem, popsal Matt Damon natáčení očekávané Odyssey

Christopher Nolan, do jehož portfolia kromě zmíněného Oppenheimera spadají filmy Interstellar, Memento, Tenet nebo batmanovská trilogie s Christianem Balem v hlavní roli, si v případě Odyssey zapíše jedno prvenství. Jde o vůbec první hraný film natočený výhradně kamerami IMAX. Vstupenky na premiéru se prodávaly už v červenci 2025, tedy s ročním předstihem.

5. května 2026  11:39

