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Odyssea je nejvýdělečnějším Nolanovým filmem, první víkend překvapil i tvůrce

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  10:54
Kritika obsazení velkofilmu Odyssea se v návštěvnosti zatím neodrazila. Nolanův snímek vydělal za první víkend nejvíc ze všech hraných filmů letošního roku a celosvětově je nejvýdělečnějším filmem slavného režiséra. Během premiérového víkendu utržil film přes 264 miliony dolarů.

Diváci ještě před uvedením Odyssey vyhrožovali na sítích bojkotem filmu kvůli obsazení Lupity Nyong’o do role Heleny Trójské a Elliota Page, který byl dřív ženou, do role silného Achilla.

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

První víkend ale ukázal, že i přes tuto kritiku nové zpracování Homérovy epické básně lidi zajímá a chtějí ho vidět na velkém plátně. Během prvního víkendu vydělal film jen v Severní Americe 124,5 milionů dolarů a dostal se tak na první místo žebříčku hraných filmů letošního roku. Více vydělaly jen animované snímky Toy Story 5 (159 milionů dolarů) a Super Mario galaktický film (131 milionů dolarů).

Matt Damon ve filmu Odyssea (2026)
Plakát k filmu Odyssea
Plakát k filmu Odyssea
Plakát k filmu Odyssea
22 fotografií

Celosvětově za první víkend Odyssea vydělala 264,1 milionu dolarů a stala se tak pro Nolana jeho největším trhákem. Dosud z jeho tvorby za tuto dobu nejvíc utržil film Temný rytíř povstal z roku 2012.

Úspěch prvního víkendu Odyssey, jejíž rozpočet byl 250 milionů dolarů, překvapil i tvůrce, protože cílili na metu 80 až 100 milionů dolarů z americké premiéry.

RECENZE: Pohledná, ale únavná Odyssea. Nolan je vypravěč, ovšem nikoli básník

Podle Hollywood Reporter tvořili 56 procent publika muži a tři čtvrtiny diváků byli starší 25 let.

Kromě kasovního úspěchu má Odyssea i skvělé recenze. Například populární agregátor recenzí server Rotten Tomatoes udělil filmu 95 procent. Na českých fanouškovských serverech má film také vysoké hodnocení. ČSFD zatím ukazuje 84 procent a Kinobox 87 procent.

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Témata: film, Dolar

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