Diváci ještě před uvedením Odyssey vyhrožovali na sítích bojkotem filmu kvůli obsazení Lupity Nyong’o do role Heleny Trójské a Elliota Page, který byl dřív ženou, do role silného Achilla.
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Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika
První víkend ale ukázal, že i přes tuto kritiku nové zpracování Homérovy epické básně lidi zajímá a chtějí ho vidět na velkém plátně. Během prvního víkendu vydělal film jen v Severní Americe 124,5 milionů dolarů a dostal se tak na první místo žebříčku hraných filmů letošního roku. Více vydělaly jen animované snímky Toy Story 5 (159 milionů dolarů) a Super Mario galaktický film (131 milionů dolarů).
Celosvětově za první víkend Odyssea vydělala 264,1 milionu dolarů a stala se tak pro Nolana jeho největším trhákem. Dosud z jeho tvorby za tuto dobu nejvíc utržil film Temný rytíř povstal z roku 2012.
Úspěch prvního víkendu Odyssey, jejíž rozpočet byl 250 milionů dolarů, překvapil i tvůrce, protože cílili na metu 80 až 100 milionů dolarů z americké premiéry.
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Podle Hollywood Reporter tvořili 56 procent publika muži a tři čtvrtiny diváků byli starší 25 let.
Kromě kasovního úspěchu má Odyssea i skvělé recenze. Například populární agregátor recenzí server Rotten Tomatoes udělil filmu 95 procent. Na českých fanouškovských serverech má film také vysoké hodnocení. ČSFD zatím ukazuje 84 procent a Kinobox 87 procent.