Za výjimečnou podívanou putují do Prahy nejen tuzemští nadšenci, ale i návštěvníci z okolních států. Kino v OC Flora totiž nabízí tento jedinečný zážitek jako jedno ze tří na celém území pevninské Evropy, což dělá českou metropoli spádovou IMAX 70mm oblastí prakticky pro celou střední, východní a část severní Evropy. Pravidelně sem tak zavítají diváci nejen ze sousedních, ale i vzdálenějších zemí jako je Španělsko, Velká Británie, Izrael, Švédsko či Finsko.
Snímek založený na mytickém eposu básníka Homéra se v OC Flora běžně promítá v pěti vysílacích časech. První návštěvníci mohou do kina dorazit již od 9. hodiny ranní. Následují odpolední časy ve 12:50, 16:40, 20:30 a poslední v nočních hodinách 20 minut po půlnoci.
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A provozovatelé kina jsou z nevšedního zájmu nadšení. „Fanoušci nás na sociálních sítích zaplavují prosbami o přidání dalších časů, nastavují si noční budíky na momenty, kdy uvolňujeme nové termíny, a na sítích prožívají čistou euforii, když po dnech snažení konečně ukořistí vstupenku,“ uvedla Denisa Šandová z agentury PResscode, jež síť kin Cinema City mediálně zastupuje.
„Zájem je mimořádný, můžeme říct, že je srovnatelný s největšími filmovými událostmi posledních let, jako byly Oppenheimer nebo Temný rytíř. Na tento obrovský zájem reagujeme průběžným přidáváním dalších projekcí,“ dodává.
Multiplex podle jejích slov sesbíral značné množství návštěvnických příběhů, vrcholem je však divák z Litvy, který se v srpnu chystá do Prahy už potřetí. Tentokrát však na jízdním kole; čeká ho 1 200 km dlouhá cyklistická pouť napříč Evropou, aby si film mohl vychutnat právě v IMAX 70mm kvalitě.
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Výjimečný formát
Nolanova Odyssea je prvním celovečerním filmem natočeným kompletně na IMAX filmové kamery. Ty zachycují obraz v téměř desetinásobném rozlišení oproti běžnému 35mm filmu a třikrát vyšším než standardní 65mm filmové kamery.
Žádaný formát tak patří k nejkvalitnějším ve filmovém průmyslu. Do jediného českého kina tohoto druhu dorazila před červencovou premiérou od distributorů zásilka ve třech boxech o celkové váze cca 400 kg. Přes projektor v případě tohoto formátu projde skutečný filmový materiál o délce úctyhodných 17 km. Promítá se na ploše o velikosti 20 × 25 metrů.
I přes počáteční kontroverze ohledně obsazení či poameričtěným dialogům, kvůli kterým mnozí diváci hrozili bojkotem, se historickému snímku nakonec tržně daří. Už první víkend v kinech ukázal, že nové zpracování Homérovy epické básně lidi zajímá a chtějí ho vidět na velkém plátně. Doposud jen v Severní Americe vydělal film přibližně přibližně 290 milionů dolarů a dostal se v měřeném období na první místo letošního žebříčku hraných filmů.