Odyssea slibuje největší film své doby. Návštěva kina se zdá být povinností

  16:15
Režisér Christopher Nolan se nechal slyšet, že rozhodně nikdy nebude pracovat s Netflixem a svou misi za záchranu diváckého zážitku z kin bere smrtelně vážně. Nadcházející starověkou epiku Odyssea na motivy Homérova hrdinského eposu proto natočil stoprocentně na kamery IMAX.

Trailery

Představitel hlavní role Matt Damon, jenž se procvičil do životní formy, v podcastu New Heights vysvětlil, co takové natáčení na největší obrazový formát obnáší. Byla to technická revoluce, kterou si v kinech užijeme od 16. července.

Pětapadesátiletý hrdina franšízy o agentovi Jasonu Bourneovi už s Nolanem pracoval na oscarovém Oppenheimerovi a rovněž na sci-fi Interstellar, v níž uvízl na vzdálené planetě mimo sluneční soustavu. Také jako Odysseus prožije při návratu z Trojské války mnoho času mimo pohodlí domova, kde ithackého krále bezmocně vyhlíží manželka Penelopé (Anne Hathaway) či syn Telemachus (Tom Holland). Moře a rozhněvaní bohové zanáší Odyssea vstříc fantaskním nebezpečím včetně Kyklopa či svůdných sirén a Nolan dostál své pověsti, když vše natáčel na pokud možno autentických lokacích, jež také Homér mohl mít při psaní na paměti.

Rachot mixéru před obličejem, popsal Matt Damon natáčení očekávané Odyssey

Vizuální přesvědčivost si u režiséra Počátku tyká s dokonalou kvalitou a 70mm rozměrem obrazu, který nejlépe vynikne na velkoplošných IMAXových plátnech. Odyssea bude v tomto ohledu revolučním filmem, neboť všechny záběry byly pořízeny právě kamerou kompatibilní s IMAX formátem. Ten zažívá komerční rozkvět a za rok 2025 z pokladen těchto kinosálů globálně vzešlo přes 1,2 miliardy dolarů – tedy dosud nejvíc v historii. Tento ročník by měl být ještě mnohem silnější díky vyhlíženým IMAX uvedením Avengers: Doomsday, Toy Story 5, třetí Duny a právě Odyssey, která může největšímu kinoformátu přinést vůbec nejvyšší zisky.

Snímek filmu Odyssea
Matt Damon ve filmu The Odyssey
Matt Damon ve filmu Odyssea
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea
Snímek filmu Odyssea
12 fotografií

Nolanovo jméno je totiž kulturně provázané s filmovými událostmi, na které prostě musíte vážit cestu do kina – ideálně do těch pár desítek světových kinosálů, jež vyhovují nejspecifičtějším technickým standardům jeho negativů (pražská Flora je jedním z nich). Štáb pro Odysseu vyvinul novou pomůcku, kamerový kryt přezdívaný „blimp“, jenž výrazně snižuje hluk, který IMAX kamery produkují.

„Kamery IMAX jsou strašně hlučné. Zní to jako mixér, jako když máš přímo před obličejem kuchyňský robot Cuisinart, když je kamera blízko vás,“ vysvětlil Damon s tím, že z toho důvodu dosud v IMAXu nešlo pořizovat dialogové scény.

Nejočekávanější filmy roku 2026: Velkolepá Odyssea, třetí Duna i návrat Avengers

„S normální IMAX kamerou bychom tenhle rozhovor nemohli vést, protože by nás nebylo slyšet,“ rozhovořil se herec v podcastu s fotbalistou Jasonem Kelcem. „Postavili kolem té IMAX kamery obrovskou konstrukci speciálně pro dialogové scény a použili systém zrcadel, aby linie pohledu byla blízko kamery a ty ses mohl dívat na druhého herce a mluvit s ním. Kolik práce stálo jen vymyslet, jak to udělat, protože on chtěl točit stoprocentně v IMAXu — a opravdu se mu to povedlo,“ ocenil Matt Damon práci Christophera Nolana, režiséra. Ten si ostatně systém „blimp“ už dřív nemohl vynachválit.

„Je to naprostá revoluce,“ řekl svěřil se režisér v rozhovoru pro magazín Empire. „Můžete natáčet jen pár desítek centimetrů od hercovy tváře, zatímco šeptá, a pořád získat použitelný zvuk. Otevírá to možnost zachytit intimní herecké momenty v tom nejkrásnějším formátu na světě,“ prohlásil režisér, jenž byl především po premiéře Tenetu kritizovaný kvůli často špatně slyšitelným replikám herců.

Odyssea si ale zřejmě tolik nepotrpí na řeči a Christopher Nolan na obří plátna promítne dechberoucí záběry z krásných lokací, z nichž Mattu Damonovi padala čelist na zem. Tento přístup se bezpochyby projeví na charakteru filmového spektáklu, který bude kráčet ve šlépějích těch nejklasičtějších blockbusterů v čele s antickým Benem Hurem – štáb tehdy koncem 50. let naostro filmoval legendární závod koňských spřežení a absence komplikovaných triků vedla k impozantnímu výpravnému rozměru. Totéž si slibujeme od Odyssey, na niž se první IMAXové projekce vyprodávaly více než rok dopředu.

