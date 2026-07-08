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Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

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  11:49
Napjatě očekávaný historický velkofilm Odyssea režiséra Christophera Nolana se vřítí do kin ve čtvrtek 16. července. Někteří zahraniční filmoví kritici ho už ale měli možnost zhlédnout a soudě dle jejich reakcí nás čeká opravdu strhující, velkolepá podívaná, jíž Nolan pokořil vše, co dosud natočil.

„Moje vysoká očekávání se zcela naplnila,“ neskrývá například nadšení Anne Thompsonová, redaktorka serveru IndieWire. Odysseu pasovala na horkého kandidáta na Oscara za nejlepší film a soudí, že Matt Damon by si měl odnést cenu za nejlepšího herce.

Peter Bradshaw, recenzent deníku The Guardian, snímek popsal jako kolosální příběh o poválečné deziluzi a ztrátě nevinnosti.

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Podle publicisty Erika Davise je Odyssea „absolutní triumf a vrcholné dílo jednoho z nejvýznamnějších filmových tvůrců současnosti. Zdá se, že vše, na čem Chistopher Nolan pracoval s Imaxem, zde dosáhlo vrcholu. Výprava je neuvěřitelná, akce dechberoucí a velmi mě překvapilo, jak snímek koketuje s hororovým žánrem. Některé momenty jsou opravdu temné a znepokojivé,“ píše Davis. Dodává ještě, že i přes drastické okamžiky snímek nezapomíná na lidskost, která je jádrem příběhu.

Co se týče hereckých výkonů, Anne Hathawayová je podle Erika Davise úžasná, Matt Damon vynikající a Tom Holland znovu dokazuje, že zvládne zahrát prakticky cokoliv.

Snímek z filmu Odyssea
Matt Damon ve filmu Odyssea
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea
Anne Hathawayová ve filmu Odyssea
Snímek filmu Odyssea
14 fotografií

„Pro mě ale Odysseu herecky zcela ovládl Robert Pattinson. Je prohnaný a manipulativní tak okouzlujícím způsobem, že je čirá radost ho sledovat. Vžil se do své postavy naplno a předvádí jeden z nejlepších výkonů, které jsem od něj viděl,“ horuje Davis.

Kritik, novinář a podcaster Natt Neglia chválí velkolepé scény a Odysseu označuje za kolosální úspěch i na poměry Christophera Nolana, který dosud prakticky nesáhl vedle. Připomeňme, že v jeho filmografii figurují snímky jako vypravěčsky rafinovaně vystavěné Memento, kouzelnické drama Dokonalý trik, které zamotává hlavy s každým dalším zhlédnutím, monstrózní a přitom snově křehký a intimní Počátek nebo robustní batmanovská trilogie.

Opomenout nelze ani „rodinnou“ sci-fi Interstellar a životopisný snímek Oppenheimer, který se v roce 2023 v kinech střetl s Barbie a dal vzniknout fenoménu Barbenheimer.

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