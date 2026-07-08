Kolosální triumf. První ohlasy na Nolanovu Odysseu se předhánějí v superlativech

„Moje vysoká očekávání se zcela naplnila,“ neskrývá například nadšení Anne Thompsonová, redaktorka serveru IndieWire. Odysseu pasovala na horkého kandidáta na Oscara za nejlepší film a soudí, že Matt Damon by si měl odnést cenu za nejlepšího herce.
Peter Bradshaw, recenzent deníku The Guardian, snímek popsal jako kolosální příběh o poválečné deziluzi a ztrátě nevinnosti.
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Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika
Podle publicisty Erika Davise je Odyssea „absolutní triumf a vrcholné dílo jednoho z nejvýznamnějších filmových tvůrců současnosti. Zdá se, že vše, na čem Chistopher Nolan pracoval s Imaxem, zde dosáhlo vrcholu. Výprava je neuvěřitelná, akce dechberoucí a velmi mě překvapilo, jak snímek koketuje s hororovým žánrem. Některé momenty jsou opravdu temné a znepokojivé,“ píše Davis. Dodává ještě, že i přes drastické okamžiky snímek nezapomíná na lidskost, která je jádrem příběhu.
Co se týče hereckých výkonů, Anne Hathawayová je podle Erika Davise úžasná, Matt Damon vynikající a Tom Holland znovu dokazuje, že zvládne zahrát prakticky cokoliv.
„Pro mě ale Odysseu herecky zcela ovládl Robert Pattinson. Je prohnaný a manipulativní tak okouzlujícím způsobem, že je čirá radost ho sledovat. Vžil se do své postavy naplno a předvádí jeden z nejlepších výkonů, které jsem od něj viděl,“ horuje Davis.
Kritik, novinář a podcaster Natt Neglia chválí velkolepé scény a Odysseu označuje za kolosální úspěch i na poměry Christophera Nolana, který dosud prakticky nesáhl vedle. Připomeňme, že v jeho filmografii figurují snímky jako vypravěčsky rafinovaně vystavěné Memento, kouzelnické drama Dokonalý trik, které zamotává hlavy s každým dalším zhlédnutím, monstrózní a přitom snově křehký a intimní Počátek nebo robustní batmanovská trilogie.
Opomenout nelze ani „rodinnou“ sci-fi Interstellar a životopisný snímek Oppenheimer, který se v roce 2023 v kinech střetl s Barbie a dal vzniknout fenoménu Barbenheimer.