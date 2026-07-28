V rámci propagačního turné k filmu Christopher Nolan vyzdvihl překlad Homérovy epické básně Odyssea z pera Emily Wilsonové z roku 2017 a označil jej jako inspirační zdroj při psaní scénáře.
|
Jako vidět Monu Lisu. Fanoušci létají přes celou Ameriku jen kvůli filmu Odyssea
Sama překladatelka a zároveň také profesorka klasických studií na Pensylvánské univerzitě si však ve své recenzi pro London Review of Books, kterou posléze zveřejnil deník The Guardian, nebrala servítky a Nolanův scénář označila za katastrofální.
„Bylo by mi stydno, kdybych pod něčím takovým byla podepsaná. Doufala jsem, že Homérovo dílo Nolana přivede k novým tvůrčím výšinám a umožní mu napsat uvěřitelnější postavy. Ale film Odyssea se vyznačuje jeho obvyklou kombinací grandióznosti a povrchnosti,“ píše Wilsonová v recenzi.
|
Šílenost! Celá Odyssea na síti? Uniklou kopii filmu stihly zhlédnout 2 miliony lidí
Snímek dále napadá za nedostatek psychologické, emocionální, politické a etické hloubky. Chybí mu podle ní mnoho aspektů, díky nimž je Homérova báseň tak výjimečná. Neříká nic přesvědčivého o čase, paměti, historii a válce.
„Vypravěčská struktura filmu je efektní, ale povrchní. Postavám chybí motivace pro své činy a slova. Nejsou v něm žádné sexuální scény a všechno jídlo na plátně vypadá příšerně,“ hřímá dále Emily Wilsonová.
|
RECENZE: Pohledná, ale únavná Odyssea. Nolan je vypravěč, ovšem nikoli básník
Zároveň ale připouští, že Nolanův epos vzbudil zájem veřejnosti o Homéra a jeho dílo, což je v jejích očích samozřejmě plus.
„Snímek přivádí diváky do kin a překlady Odyssey, včetně mého, mizí z regálů knihkupectví jako housky na krámě. A kdo ví, možná film přesvědčí pár rektorů vysokých škol, aby nerušili katedry literatury, jazyků a historie,“ míní Wilsonová.