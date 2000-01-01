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Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické básně ve ztvárnění předních hollywoodských hvězd. Podívejte se, kdo koho v Nolanově Odyssee zpodobnil.
Autor: CinemArt
Ústřední postavou velkolepého Homérova eposu je ithacký král Odysseus, který deset let bojuje na straně Řeků ve válce proti mocné Tróji. Po jejím dobytí se snaží vrátit na svůj ostrov za manželkou Pénelopou a synem Télemachem. Znepřátelí si však všemocné bohy a tak se jeho návrat promění ve strastiplné desetileté putování. Režisér Nolan pro ústřední postavu snímku vybral amerického herce Matta Damona.
Autor: CinemArt
Odysseovu manželku Pénelopé, jež na svého muže čeká v ithackém paláci dlouhých 20 let, zpodobňuje v Nolanově Odyssee herečka Anne Hathawayová. Během královy nepřítomnosti se o její ruku uchází dlouhá řada nápadníků, kteří si brousí zuby na ithacký trůn. Královna však dlouhá léta doufá v manželův návrat a jejich svodům odolává.
Autor: ČTK
Jediného syna krále Odyssea a jeho manželky Pénelopé ztvárnil britský herec Tom Holland. Během dlouhých dvaceti let, kdy jeho otec dobývá Tróju a snaží se o návrat do vlasti, vyrůstá Télemachos v přítomnosti své matky obklopen jejími neodbytnými nápadníky. Podle Homéra nepřestává věřit ve shledání s otcem a vydává se ho hledat. Potkávají se v příbytku slepého pasáka prasat Eumaiose a společně následně vypudí rozpínavé nápadníky z paláce.
Autor: Profimedia.cz
Jednou z nejheroičtějších postav příběhu o dobývání slavného města Trója byl mykénský král Agamemnón. Jako bratr spartského krále Meneláa, jehož manželku Helenu odvezl Paris do Tróje, velel řeckým vojskům. Byl otcem dalších významných postav řecké mytologie: Élektry, Oresta, Ífigenie a Chrýsothemis. Po návratu do Mykén jej zabila manželka Klytaimnéstra s milencem. V Odyssee ho ztvárnil Benny Safdie.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z nejdotěrnějších nápadníků Pénelopé byl zpupný a arogantní Antinoos. V době Odysseovy nepřítomnosti naléhal na královnu, aby se stala jeho ženou a mohl tak uchvátit ithacký trůn. V Nolanově Odyssee ho ztvárnil britský herec Robert Pattinson.
Autor: CinemArt
Odysseus se během svého putování na Ithaku střetne s bohyní moudrosti a vítězné války Athénou, kterou v příběhu ztvárňuje americká herečka Zendaya. Bohyně je podle mytologie dcerou nejvyššího řeckého boha Dia, jež se narodila tak, že už jako dospělá vyskočila v plné zbroji z otcovy hlavy. V příbězích bývá ochranitelkou antických hrdinů. Jejím hlavním atributem je sova. V umění bývá nejčastěji zobrazována oblečená do zbroje s kopím a štítem v ruce.
Autor: AP
Britská herečka Mia Gothová (vzadu) ztvárňuje v Nolanově Odyssee postavu Melanthó. Podle mytologie byla zrádnou služebnou na ithackém dvoře a blízká královny Pénelopé. Za nepřítomnosti krále Odyssea se přidala na stranu rozpínavých nápadníků.
Autor: CinemArt
Jihoafrická herečka Charlize Theronová se v Nolanově Odyssee představila jako Kalypsó – mořská nymfa, která ithackého krále věznila dlouhých sedm let na svém ostrově Ógygia. Do antického hrdiny se zamilovala a nechtěla dopustit jeho návrat k manželce a synovi. Na rozkaz nejvyššího boha Dia ho však propustit musela. Darovala mu vor, vybavila ho jídlem a nechala odplout směrem domů.
Autor: Profimedia.cz
Do poslední chvíle bylo velkou neznámou obsazení kanadského trans herce Elliota Page, kterému mnozí přisuzovali roli heroického Achilla. Ve snímku nakonec zpodobnil postavu Sinóna – achájského vojáka, který přesvědčil Trójany o přijetí daru ve formě ikonického dřevěného koně. Jak to následně s Trójou dopadlo, netřeba připomínat.
Autor: Universal Pictures
Americký komik a herec John Leguizamo ztvárňuje v eposu slepého pasáka prasat Eumaiose. Věrného Odysseova služebníka, který králi poskytne přístřeší po jeho vyčerpávajícím desetiletém návratu na Ithaku. Zde se také král setká se synem Télemachem.
Autor: CinemArt
I přes kontroverze ohledně obsazení či poameričtěným dialogům, kvůli kterým mnozí diváci hrozili bojkotem, se historickému snímku nakonec tržně daří. První víkend v kinech ukázal, že nové zpracování Homérovy epické básně lidi zajímá a chtějí ho vidět na velkém plátně. Jen v Severní Americe film vydělal 124,5 milionů dolarů a dostal se v měřeném období na první místo letošního žebříčku hraných filmů.
Autor: CinemArt