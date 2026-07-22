Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

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RECENZE: Pohledná, ale únavná Odyssea. Nolan je vypravěč, ovšem nikoli básník
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RECENZE: Pohledná, ale únavná Odyssea. Nolan je vypravěč, ovšem nikoli básník
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Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Inferno 55 %, Svět pod hlavou 65 %, Zúčtování 60 %, Dannyho parťáci 3 70 %, Úhoři mají nabito 25 %, Most! 70 %, Volha 70 %, Amazing Spider-Man 2 60 %, Nevinnost 60 %, DogMan 65 %, Kapelo, hraj 70 %, Blade Runner 2049 60 %
Světové aukční síně a někteří renomovaní znalci, které za svůj život zesměšnil, německého malíře Wolfganga Beltracchiho nenávidí. Asi nejznámější padělatel moderní historie, jenž si už v minulosti...
Loni na podzim vyprodali O2 Arenu a teď budou hlavní hvězdou Masters of Rock. Němečtí Helloween zahrají už ve čtvrtek na festivalu Masters of Rock. Legendární metalová formace tak vystoupí hned v...
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...
V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...
Vystoupení hvězdných Helloween bylo největším tahákem čtyřdenního festivalu Masters of Rock, který v neděli vrcholí ve Vizovicích. Do areálu tamější likérky přijelo dvacet tisíc lidí a drtivá většina...
Alena Mornštajnová poslala na knihkupecké pulty svou další knížku – tentokrát pro děti. Jedna z nejpopulárnějších českých spisovatelek po roce 2000, bestselleristka evropského formátu, autorka hitů...
Oscarový režisér Christopher Nolan si zfilmováním Homérova eposu Odyssea znepřátelil nejbohatšího muže světa Elona Muska. Ten se po dlouhodobé kritice Nolanovy filmové adaptace rozhodl vytvořit...
Druhý ročník Filmové renesance Slavonice, který se ve dnech od 13. do 16. srpna odehraje v historickém centru města, letos přichází s novinkou. Pořadatelé zavádí soutěžní sekci a vlastní ocenění s...
Legendární pirát Sandokan se po letech vrací na televizní obrazovky. Česká televize během léta uvede všech šest dílů kultovního seriálu v restaurované verzi s vylepšeným obrazem a původním českým...
Její první herecká role byla tak trochu křest ohněm. Hned hlavní... A hned náročné scény fyzicky i psychicky. Ale nevzdala se. V devatenácti letech byla Lucie Fingerhutová za svůj výkon nominovaná na...
Spisovatel a novinář Ludvík Vaculík byl vždy individualistický, vyhraněný, kontroverzní. Napsal ceněné knihy druhé poloviny 20. století (Sekyra, Morčata, Český snář, fejetony Jaro je tady či Jak se...
S dokumentární sérií podle skutečné kauzy Případ Rigo: Ponožkový vrah, již uvádí streamovací služba Oneplay, se režisér Peter Bebjak vrací do Bratislavy 90. let. Projekt plní žánrové propojení...
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické...
Ještě než do kin vtrhne snímek Spider-Man: Zbrusu nový den, připomeňme si v nejnovějším traileru události z předchozího filmu Spider-Man: Bez domova, v němž se Peter Parker při záchraně světa musel...
Kovbojové na moři nejsou jen další námořní cestopis. Petru Kosovi se podařilo napsat skvělý román, v němž se proplétají příběhy starých emigrantů s hledáním sebe sama. „Kos má cit pro jazyk, který je...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Nejen Leonardo DiCaprio přijel do Česka za natáčením. Už loni proti roku 2024 stoupla zahraniční produkce o pětinu, její obrat na tuzemské půdě přesáhl 6,6 miliard korun, zatímco reklama a česká...
Marvel se ze všech sil snaží vzkřísit doby, kdy jeho filmy kralovaly kinosálům a mlely konkurenci na prach. Návrat k zlatonosné slípce Avengers s podtitulem Doomsday, v níž se v roli záporáka vrací...