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Nymfa, bohyně, pasák prasat. Které hvězdy si v Odyssee zahrály mytické postavy?

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  16:19
Matt Damon ve filmu Odyssea Snímek z filmu Odyssea Anne Hathawayová ve filmu Odyssea (2026) Tom Holland ve filmu Odyssea Benny Safdie se v Nolanově Odyssee představil jako mykénský král Agamemnón. Robert Pattinson ve filmu Odyssea Matt Damon a Zendaya ve filmu Odyssea (2026) Mia Gothová a Anne Hathawayová ve filmu Odyssea (2026) Jihoafrická herečka Charlize Theron se v Nolanově Odyssee představila jako... Kanadský herec Elliot Page v Nolanově snímku Odyssea Snímek z filmu Odyssea Plakát k filmu Odyssea
Filmová adaptace Homérova eposu Odyssea pod taktovkou Christophera Nolana aktuálně boduje napříč tuzemskými i zahraničními kinosály. Úspěšný režisér tak na plátna vrátil známé postavy slavné epické básně ve ztvárnění předních hollywoodských hvězd. Podívejte se, kdo koho v Nolanově Odyssee zpodobnil.

RECENZE: Pohledná, ale únavná Odyssea. Nolan je vypravěč, ovšem nikoli básník

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