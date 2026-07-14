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Vaiana je odvážná, nicméně nevydělává. V kinech už totiž řádí Mimoni a Toy Story 5

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  13:02
Australská herečka Catherine Laga&#699;aiu v hraném remaku Odvážná Vaiana

Australská herečka Catherine Lagaʻaiu v hraném remaku Odvážná Vaiana | foto: Profimedia.cz

Australská herečka Catherine Laga’aia z hraného remaku Odvážná Vaiana
Catherine Laga’aia a Dwayne Johnson z hraného remaku Odvážná Vaiana
Z filmu Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
Z film Toy Story: Příběh hraček 3D
19 fotografií
Do kin začátkem července vstoupil hraný remake oblíbené disneyovky Odvážná Vaiana. Příběh o statečné dívce z tichomořského ostrova Motunui v hlavních rolích s Catherine Laga’aiaovou a Dwaynem Johnsonem se však nesetkává s takovým úspěchem, jak tvůrci předpokládali. Za nepříliš uspokojivými tržbami může stát aktuální přesycení trhu.

Známé studio vsadilo na popularitu prvního animovaného filmu z roku 2016, které vévodí žebříčku nejsledovanějších filmů na domovské platformě Disney+. Úspěšné bylo i jeho pokračování z roku 2024, které svou premiérou na americký Den díkůvzdání premiérově zahájilo s výsledkem 225 miliony dolarů.

Aktuální hraný film, jehož výroba podle serveru The Guardian přišla na 250 milionů dolarů, však za první víkend vydělal z prodeje vstupenek ve Spojených státech a Kanadě podle nedělních odhadů pouze 43 milionů dolarů. Na mezinárodních trzích pak přidal dalších 52 milionů.

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Snímek se podle prvních recenzí neshledává ani s přílišným nadšením, komentátor The Guardian Peter Bradshaw ho dokonce označil za nevzrušující remake.

Na nepříliš zkušenou mladou herečku Catherine Laga’aiaovou v titulní roli se snášejí spíše pozitivní reakce, ovšem její hvězdný kolega Dwayne Johnson působí v úloze poloboha Mauiho podle Bradshawa příliš ležérně. Jako by jel na autopilota, zamýšlí se kritik.

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Co se celku týká, je dle jeho názoru filmová verze nudná, nepřichází s žádným originálním zpracováním a v podstatě jedna ku jedné kopíruje záběry animovaného originálu.

Přesycený trh dětských filmů

Hraným remakům oblíbených animovaných filmů se obecně spíše nedaří. Některým se podařilo vydělat více než miliardu dolarů (Lilo a Stitch, Lví král, Kráska a zvíře), jiné však vyloženě selhaly.

Příkladem je kritizovaná verze Sněhurky v hlavní roli s Rachel Zeglerovou, kterou společnost Disney uvedla do kin v březnu loňského roku. Celosvětově snímek utržil pouze 205 milionů dolarů.

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Paul Dergarabedian ze společnosti Rentrak zabývající se měřením mediální sledovanosti se nechal slyšet, že by za slabším výkonem filmu mohlo stát aktuální přesycení trhu s filmy zaměřenými především na dětské publikum. Na konci června totiž vstoupil na plátna snímek Mimoni a monstra navazující na oblíbenou sérii Já, padouch, o dva týdny dříve se pak premiéry dočkal pátý díl Toy Story: Příběh hraček.

„Rodiny rády chodí do kina, ale momentálně se tam hrají rovnou tři filmy pro děti. To je velká konkurence,“ uvedl Dergarabedian.

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