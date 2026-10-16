Fenomén jako Most, nebo propadák? Seriál Oddíl B sklízí rozporuplné reakce

Desetidílný příběh vypráví osudy svérázné party vězňů a jejich dozorců v nápravném zařízení s volnějším režimem, kde o kuriózní situace a ostré dialogy není nouze. Titulní hrdina David Broulík se musí naučit, jak to tu zvládnout, co si jak vyrobit, obstarat, ale hlavně, jak vycházet nejen se spoluvězni, ale i s ostrahou. V jednotlivých rolích se představí Tadeáš Moravec, Zdeněk Godla, Nikolas Ferenc, Matěj Hádek a Zuzana Stivínová.
Hodnocení diváků i recenzentů zatím naznačují, že Oddíl B rozděluje publikum na dva nesmiřitelné tábory. Na jedné straně stojí ti, které svérázný vězeňský humor a atmosféra okamžitě oslovily. Pochvalují si nekompromisní zábavu i nekorektní humor, které mohou být pro mnohé silnějším šálkem kávy. Na druhé straně se však ozývá ostrá kritika od diváků, kteří od autorů Mostu! či Okresního přeboru čekali víc. Vadí jim pomalejší tempo a mají i výhrady k režii či hereckému obsazení. Podobné reakce zaplavily i diskuse na Facebooku a v médiích.
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RECENZE: Oddíl B poslal týpky ze seriálu Most! do vězení. Nabízí humor bez očisty
Ačkoliv jsou první divácké ohlasy po úvodních minutách rozpolcené, šéfredaktor Kinoboxu Milan Rozšafný radí vydržet. Měl totiž možnost vidět dopředu už čtyři díly a vzkazuje, že každý díl je lepší a směřuje tím správným směrem: „Oddíl B zatím naplňuje všechny předpoklady. Prušinovský s Kolečkem umí se svými postavami skvěle pracovat a na pozadí vděčného humoru budují drsné vězeňské drama, které nás nejspíš ještě dokáže pořádně překvapit. Řada hlášek a absurdních situací má opět šanci zlidovět a scénář jde v humoru na absolutní dřeň.“
Vypadá to tedy, že Oddíl B potřebuje jen trochu delší rozjezd, aby si postavy i prostředí sedly. Pokud už máte první epizody za sebou, nezapomeňte, že seriál Oddíl B můžete na Kinoboxu sami ohodnotit, napsat vlastní recenzi a podělit se o své dojmy s ostatními fanoušky, protože zda se z nového projektu stane stejný kult jako z Mostu!, ukáží až následující týdny a možná k tomu přispějte i vy.