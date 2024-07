PRVNÍ DOJMY: Tolik lásky! Přitom o ní Od marca do mája nepadne slovo

Pod střechou starého venkovského domu sice nepanuje blahobyt, ale zato harmonie plná lásky a soudržnosti, o nichž se nemluví; nemusí. Stárnoucí rodiče a jejich tři dospívající děti žijí vyrovnanou každodenností, kterou nevykolejí ani matčino nečekané pozdní těhotenství.

Kdo čeká vícegenerační hysterii, projevy sourozeneckých obav a žárlivosti nebo strach z nové finanční zátěže, nedočká se. Tady se žije ze dne na den v neměnném rytmu probouzejícího se jara, kdy mladší dcera sní o šatech, starší si užívá čerstvý řidičský průkaz a syn se bojí školní písemky.

Nové boty jsou událostí, ranní buzení dětí zosobněním prozaické něhy, večerní modlitba přirozeným rituálem a zdrojem nenuceného humoru třeba chvíle, kdy vzývají světce: „Svatý Antoníčku, patrone ztracených věcí, pomoz mi najít mou sukni.“

Vlastně se tu (skoro) nic nestane; díkybohu. Protože taková rodina se divákovi nenápadně vetře pod kůži až k srdeční krajině. Obdivuje ji, závidí jí a současně se o ni bojí pokaždé, kdy vynikající Zuzana Fialová coby nastávající rodička jede do města na kontrolu.

Není to trpná odevzdanost, nýbrž uvědomělost, co pětici drží bez výlevů citové okázalosti pohromadě, bezpečná jistota vzájemné blízkosti, díky níž jsou vyzbrojeni proti každé případné ráně osudu.

Ale Repka to dokáže vyjádřit, aniž by plýtval velkými slovy. Na celovečerní prvotinu je snímek Od marca do mája sympaticky zralý, ukázněný, pokorný, soustředěný a dokonce moudrý.