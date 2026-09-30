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RECENZE: Dokument o Oceánu Petra Muka je citlivý a vtipný. I když z něj občas mrazí

Jindřich Göth
  14:00

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Před pěti lety zesnulý fotograf Jef Kratochvil se zaměřoval na divadlo a osobnosti. Na snímku hudební skupina Oceán z roku 1991. | foto: archiv Jefa Kratochvila

Dokumentární snímek Pyramida snů - Příběh Oceánu scenáristy Pavla Kučery a režiséra Radima Špačka zachycuje kariéru českobudějovické kapely Oceán, což byl úkaz v kontextu tuzemské populární hudby v lecčems jedinečný a neopakovatelný.

Skupina Oceán dokázala mnohé. K prasknutí narvaným koncertním sálům plným ječících fanynek předkládala duchovní témata, symboly, odkazy. Balila je do úchvatně vyklenutých melodií a nesnadno uchopitelných textů Petra Honse. V podobě Petra Muka měla výjimečného frontmana, jehož tragicky a předčasně ukončený životní příběh by mimochodem vydal na samostatný dokument.

Ve vzpomínce Jitky Charvátové na sen, v němž se jí zjevil Petr Muk a pokývnutím hlavy „posvětil“ její roli nového hlasu Oceánu, se dotkneme duchovna, tajemství a věcí mezi nebem a zemí, které k této kapele ostatně také odjakživa patří.

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RECENZE: Dokument o Oceánu Petra Muka je citlivý a vtipný. I když z něj občas mrazí

Premium
Před pěti lety zesnulý fotograf Jef Kratochvil se zaměřoval na divadlo a...

Dokumentární snímek Pyramida snů - Příběh Oceánu scenáristy Pavla Kučery a režiséra Radima Špačka zachycuje kariéru českobudějovické kapely Oceán, což byl úkaz v kontextu tuzemské populární hudby v...

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