Skupina Oceán dokázala mnohé. K prasknutí narvaným koncertním sálům plným ječících fanynek předkládala duchovní témata, symboly, odkazy. Balila je do úchvatně vyklenutých melodií a nesnadno uchopitelných textů Petra Honse. V podobě Petra Muka měla výjimečného frontmana, jehož tragicky a předčasně ukončený životní příběh by mimochodem vydal na samostatný dokument.
Ve vzpomínce Jitky Charvátové na sen, v němž se jí zjevil Petr Muk a pokývnutím hlavy „posvětil“ její roli nového hlasu Oceánu, se dotkneme duchovna, tajemství a věcí mezi nebem a zemí, které k této kapele ostatně také odjakživa patří.