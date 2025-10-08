Slovenský spisovatel Ladislav Grosman ten příběh dost možná prožil. Narodil se v roce 1921 v Humenném a když mu protižidovské zákony Slovenského štátu znemožnily studovat, pracoval jako cihlářský dělník. Nesmyslnost arizačních zákonů vetkl do příběhu staré Židovky Rosalie Lautmanové, která v malém městečku vede galanterii.
Ztratil se pes a potom i soška Oscara. Co jste nevěděli o Obchodu na korze
Tipy z televizního programu
Recenze: OKTOPUS 2 65 %,Venom 40 %, Emilia Pérez 80 %, 3 dny na zabití 45 %, Akta X: Chci uvěřit 60 %, Modré stíny 60 %, Zločin na dobré cestě 55 %, 2Bobule 40 %, Lynč 55 %, Blade Runner 2049 60 %
Klíčová slova: Lumíra Přichystalová,Věstonická venuše, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!, Sněmovní volby 2025
DJ Tráva: Ať lidstvo klidně vychcípá, když to takhle povede dál. Svůj život jsem si užil
POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...
Nemusí jíst ani spát. Hollywood má první herečku z nul a jedniček, ty reálné se bojí
Filmový svět objevil další herecký talent. Přesněji herečku vytvořenou za pomoci umělé inteligence Tilly Norwoodovou. Její představení na filmovém festivalu v Curychu vyvolalo vlnu reakcí především z...
KVÍZ: Jste dřeváci a proto taky hrajete vokres. Znáte dobře seriál Okresní přebor?
Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...
Bože můj, jsme v háji! K digitální herečce se vyjádřily Bluntová i Goldbergová
Pozdvižení kolem AI herečky Tilly Norwoodové nabírá na obrátkách. Po jejím oficiálním představení studiem Xicoia vyvolal vlnu znepokojení záměr najít pro umělou tvář agenturu, která ji bude v...
Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu
Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...
Ztratil se pes a potom i soška Oscara. Co jste nevěděli o Obchodu na korze
Navždy se zapsal do československé historie jako první film, který získal prestižního Oscara. Obchod na korze proslavil nejen své tvůrce Jána Kadára a Elmara Klose, ale i herce v hlavní roli. Ale...
Největší koncert kariéry. Mirai se chystají v roce 2027 ztéci stadion v Edenu
Kapela Mirai se chystá do Edenu. Dosud největší koncert v dosavadní kariéře a také v historii samotného stadionu odehraje 12. června 2027. Na přelomu letošního října a listopadu pak skupina vydá...
Stěna radosti. Existuje Zeď nářků, tak jsme chtěli něco jiného, popisuje Tereza Maxová
Na pražském Designbloku vznikla devítimetrová interaktivní instalace Wall of Joy. Návštěvníci si zde mohou vyrobit vlastní otisk radosti a pomoci tak dětem prostřednictvím Nadace Terezy Maxové.
Jiří Krhut a Štěpán Kozub míří s Tour 2025 do Plzně, Ostravy a Zlína
Populární dvojice Jiří Krhut a Štěpán Kozub vyjíždí po vydání druhého alba s názvem Přeježděný vztah na Tour 2025 po koutech České republiky. Koncem listopadu a začátkem prosince zavítají do Plzně a...
RECENZE: Jiný by jim ruku nepodal. Jak Jiří Markovič rozpovídal Straku a další vrahy
Dobré zboží se sice prodává samo, ale Nova našla nosný způsob, jak jeho odbyt ještě podpořit. Mezi hrané příběhy Metoda Markovič: Hojer a Metoda Markovič: Straka totiž zasadila čtyřdílnou...
Mistře, to jsem netušila, jaké jste prase! Hugo Haas byl králem večírků i orgií
Jeho život byl jako mince – z jedné strany lesk a sláva, z té druhé nejisté živobytí a boj o holý život. Hugo Haas měl mimořádný talent, herecky byl o generaci napřed a ve 30. letech jeho hvězda...
GLOSA: Jak jsme se slavnou deskou OK Computer poprvé nahlédli do 21. století
Tak nějak se mi po letech dostala do ruky deska OK Computer od britských Radiohead. Ani moc nevím proč, patrně to má podvědomou souvislost s tím, že kapela nedávno přerušila sedmileté mlčení a...
Digitálně odzbrojen. Amazon odstranil pistole z plakátů s Jamesem Bondem
Amazon Prime Video musel po vlně kritiky stáhnout nové vizuály k filmům o Jamesi Bondovi, které se objevily na jeho britských stránkách. Fanoušci si totiž všimli, že slavný agent 007 byl na některých...
Inspirace, nebo plagiát? Na Taylor Swift se snáší kritika ohledně většiny nových písní
Podle očekávání láme Taylor Swift albem The Life of a Showgirl prodejní rekordy a vše nasvědčuje tomu, že vydala nejprodávanější desku roku. Tábory swifties spokojeně předou, ovšem zaznívají i hlasy,...
Oklepu se a jedu dál. Jinak to neumím, říká Anna K. o těžkých životních momentech
Anna K. má za sebou nabitý rok a v jeho poslední části se rozloučí koncerty k nejnovějšímu albu Údolí včel. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou otevřeně mluví o tom, proč je její život pořád „hektický“,...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
V 54 letech zemřel Jan Šatra. Hrál v kapele Laura a její tygři, byl i součástí StarDance
V pondělí v pouhých 54 letech zemřel trombonista Jan Šatra. Zkušený hudebník, který vedle trombonu hrál i na klavír, působil v kapelách Laura a její tygři, Šum svistu či Yo Yo Band. Lidé si jej mohou...
KOMENTÁŘ: Babiš versus Fiala, největší rivalové vánočních pohádek
Děkujme Pánubohu a ústavě, že máme parlamentní volby pouze jednou za čtyři roky. Kdyby se totiž vyskytovaly častěji, televize by ve velkém rušily seriály a místo nich zařazovaly debaty...