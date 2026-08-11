Gallagherovi na plátně. Do kin míří dokument o návratovém turné kapely Oasis

Snímek sleduje Liama a Noela Gallagherovy během reunionového turné Oasis Live ’25 a přibližuje emoce, které návrat Oasis vyvolal mezi fanoušky několika generací po celém světě.
Dokument také nabídne dosud nezveřejněné záběry ze zkoušek, pohled do zákulisí koncertního turné i první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než pětadvaceti letech. Vedle návratu kapely se věnuje také tomu, jaký význam má hudba Oasis pro několik generací posluchačů.
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Film Oasis: Don’t Look Back in Anger vytvořil scenárista a producent Steven Knight, známý především jako autor seriálu Gangy z Birminghamu. Režie se ujali Dylan Southern a Will Lovelace, kteří mají na kontě hudební dokumenty Nekecej a zahraj hity o elektronickém tanečním projektu LCD Soundsystem a Meet Me in the Bathroom o newyorské hudební scéně roku 200, do níž spadaly kapel jako The Strokes, Interpol, Yeah Yeah Yeahs a další.