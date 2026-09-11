Expozici má dokument fenomenální. Během několika minut režiséři shrnou bouřlivý vztah bratrů Gallagherů od promluv, kdy „na sebe během koncertu jen mrkneme a okamžitě víme, co si ten druhý myslí“, až po osudovou hádku v zákulisí festivalu Rock an Seine v Paříži v roce 2009, která prakticky znamenala konec Oasis.
Když se konečně otevřou dveře a mistr pěvec vpluje do místnosti, atmosféra jakoby ještě zhoustla. S Noelem si vymění jen něco kradmých pohledů a komunikaci s ostatními omezuje jen na nezbytné minimum.