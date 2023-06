VIDEO: Pásek je účinný. Herci se před kamerou skutečně fackují a dusí

„Ten pásek je opravdu velmi účinný,“ poznamená herec Jan Nedbal poté, co si natáhne kalhoty. „Podáš mi vajíčko, prosím?“ žádá pak Andrea Berecková jakoby právě neschytala pořádnou facku. Herci tyto činnosti podstoupili v rámci natáčení povídkového filmu Denise Šafaříka O malých věcech. Jejich příběh vyobrazuje netradiční soužití dvou spolubydlících, v rámci kterého každý týden reflektují, jak byli úspěšní v dodržování přísných pravidel, která si nastavili.

Pro věrohodnost svých výkonů se však herci rozhodli nic nehrát a fyzické tresty podstoupili doopravdy. „Ačkoliv jich v jejich povídce padne nespočet a k vidění je i série šesti facek za sebou a série deseti ran páskem na holou,“ upozorňují tvůrci.

Nedbala s Bereckovou k tomuto kroku prý inspiroval herec Jakub Žáček, který pro svou povídku podstoupil skutečné dušení. Spolu s Vandou Hybnerovou totiž ztvárňují povídku vyprávějící o tom, co všechno se může stát, když se manžel začne před manželkou dusit u večeře. „Šel jsem do toho natvrdo, abychom ušetřili za maskéry a speciální efekty,“ uvedl s humorem Žáček. „Není to ale tak, že by mi (režisér) Denis řekl, že se mám doopravdy dusit. Rozhodl jsem se sám od sebe v rámci autentičnosti a myslím, že výsledek stojí za to,“ dodal herec.

„On se při natáčení opravdu dusil, já nevím kolikrát. Po zhlédnutí filmu na premiéře jsme zjistili, že to ani nebylo tolik vidět, protože sípal pod stolem, nedýchal a po většinu mého monologu je záběr na mě a ne na něj,“ dodala Hybnerová.

Snímek O malých věcech, který Denis Šafařík natočil dle vlastního námětu, sestává celkem z dvanácti povídek. Vedle zmíněných facek a manželské večeře s drsným koncem zde diváci uvidí, jaké to je, když si bývalí partneři píší básničky či jak to dopadne, když nechcete ukázat, kdo vám poslal dopis. Kromě již zmíněných herců se zde představí Beáta Kaňoková, Oskar Hes, Jan Jankovský, Anita Krausová či třeba Tereza Hofová.