Snímek Avengers: Endgame se s tržbami 357 milionů dolarů stal prvním snímkem, který překonal hranici 300 milionů.
Nynější čísla Spider_Mana překonávají v neděli zveřejněný odhad Sony, který uváděl tržby ve výši 355 milionů.
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Čtvrtý film ze série o Spider-Manovi režíroval Destin Daniel Cretton a hlavní roli ztvárnil Tom Holland. Výroba filmu podle dostupných údajů stála 225 milionů dolarů, bez započtení nákladů na marketing. Panovaly nicméně obavy, že si film nezíská takové nadšení širokého publika jako jeho předchůdci.
„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale na tento budeme hodně hrdí, dokud jej budeme držet,“ citovala AP šéfa Sony Pictures Motion Picture Group Toma Rothmana.
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Podle průzkumů mezi diváky při odchodu z kina, které provedla společnosti PostTrak, kupovali lístky většinou muži (přibližně 61 procent) a značná část publika byla mladšího věku. Společnost EntTelligence, jež se zabývá analýzou návštěvnosti kin, odhadla, že film o víkendu zhlédlo přibližně 24,1 milionu diváků.
Podle šéfa analýzy tržních trendů ve společnosti Rentrak Paula Dergarabediana by efekt Spider-Mana mohl pomoci letní filmové sezoně překonat hranici čtyř miliard dolarů na tržbách. Podařilo by se to poprvé od léta 2023, které ovládl fenomén označovaný jako Barbenheimer, tedy kombinace filmů Barbie a Oppenheimer.