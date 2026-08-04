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Rekordní Spider-Man. Nový díl pavoučí ságy předčil za první víkend i Avengers

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  8:40
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den | foto: Falcon

Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Snímek z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích...
Tom Holland při natáčení nového filmu Spider-Man: Brand New Day v ulicích...
16 fotografií
Film Spider-Man: Zbrusu nový den překonal severoamerický rekord tržeb za první víkend v kinech, když se na vstupném vybralo 360 milionů dolarů (téměř 7,6 miliardy korun), informovala společnost Sony. Dosud nejvíce za první víkend od uvedení na plátna ve Spojených státech a Kanadě utržil v roce 2019 film Avengers: Endgame.

Snímek Avengers: Endgame se s tržbami 357 milionů dolarů stal prvním snímkem, který překonal hranici 300 milionů.

Nynější čísla Spider_Mana překonávají v neděli zveřejněný odhad Sony, který uváděl tržby ve výši 355 milionů.

Kina mají po Odysee další hit. Rekordy boří nový Spider-Man, překonal i Avengers

Čtvrtý film ze série o Spider-Manovi režíroval Destin Daniel Cretton a hlavní roli ztvárnil Tom Holland. Výroba filmu podle dostupných údajů stála 225 milionů dolarů, bez započtení nákladů na marketing. Panovaly nicméně obavy, že si film nezíská takové nadšení širokého publika jako jeho předchůdci.

„Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly, ale na tento budeme hodně hrdí, dokud jej budeme držet,“ citovala AP šéfa Sony Pictures Motion Picture Group Toma Rothmana.

RECENZE: Že by Zbrusu nový den? Spider-Man se jen vrací k bodu nula

Podle průzkumů mezi diváky při odchodu z kina, které provedla společnosti PostTrak, kupovali lístky většinou muži (přibližně 61 procent) a značná část publika byla mladšího věku. Společnost EntTelligence, jež se zabývá analýzou návštěvnosti kin, odhadla, že film o víkendu zhlédlo přibližně 24,1 milionu diváků.

Podle šéfa analýzy tržních trendů ve společnosti Rentrak Paula Dergarabediana by efekt Spider-Mana mohl pomoci letní filmové sezoně překonat hranici čtyř miliard dolarů na tržbách. Podařilo by se to poprvé od léta 2023, které ovládl fenomén označovaný jako Barbenheimer, tedy kombinace filmů Barbie a Oppenheimer.

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