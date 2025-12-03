Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

Autor:
  13:29
Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili celovečerní dokument, který podrobně zachycuje je samotné, bratrský vztah i proslulé předky. Snímek Já, brácha a jméno Hrušínský odvysílá Česká televize příští sobotu.
V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf Hrušínští. | foto: ČT / Zuzana Páchová

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...
V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...
Rudolf Hrušínský v pohádce Tři veteráni (1983)
Rudolf Hrušínský ve filmu Slavnosti sněženek (1983)
25 fotografií

„Bylo radostí si s bráchou povídat a vybavovat si všechny ty dávno zasuté vzpomínky,“ popsal vznik dokumentu ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský. Při několikaměsíčním natáčení se společně s Rudolfem setkávali s blízkými lidmi na místech, která jsou pro oba bratry a jejich minulost i současnost důležitá.

„Při natáčení dokumentu jsem si uvědomil, že teď s bráchou možná prožíváme nejlepší období našeho vztahu vůbec. Vědomí sounáležitosti a společné minulosti je skvělé a díky za něj,“ popsal dále Jan Hrušínský. Podle něj se ve snímku podařilo zachytit vzpomínky na rodiče, bratrské šarvátky i přátelství.

Kam s Péťou? Otec autisty z dokumentu je v nemocnici, synovi se v ústavu krátí čas

Režisér Jakub Wehrenberg chtěl dokumentem vyprávět příběh dvou umělců, kteří zásadně ovlivnili podobu českého divadla a filmu. Navíc jsou pokračovateli slavného českého hereckého rodu. Mimo otce Rudolfa Hrušínského, známého například hlavní rolí ve filmu Spalovač mrtvol, je jejich předkem také Ondřej Červíček. Díky tomu patří jejich herecký rod v Česku k jednomu z nejstarších.

Ve snímku vyjdou podle režiséra najevo některé vzpomínky, které doposud zůstávaly skryté. Například že byli oba v době normalizace nuceni, aby se nehlásili ke svému otci. „Netušil jsem, že se oba bratři měli vzdát příjmení Hrušínský, a tedy i slavného otce,“ přiblížil Wehrenberg.

GLOSA: Těžko z Řepkova filmu vymáčknout víc. Ocení jej fanoušci fotbalu i bulváru

Ten s oběma sourozenci již v minulosti natáčel. Dohromady je před kameru postavil už v roce 2019, když hráli bratry v jeho hudebním filmu o zpěvačce Evě Pilarové.

„Proto jsem měl už půdu lehce připravenou, a protože se s Honzou známe hodně dlouho a s Rudolfem natáčím jeden dlouhý seriál, byl jsem rád, že na nabídku kývli. Spíš než o překvapení pak šlo o radost během natáčení,“ doplnil Wehrenberg.

Dokument vznikal rok, přičemž samotné natáčení trvalo od ledna do léta. Premiéru bude mít v sobotu 13. prosince v 21:20 na ČT1.

Vstoupit do diskuse

Můj syn mě má zakázaného. TMBK o tom, proč by ho nepustili do USA i nové výstavě

Nejčtenější

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

Pomocnice. Sydney Sweeney si zahraje svůdnou hru plnou tajemství a skandálů

Film Pomocnice míří do kin.

Filmové zpracování knižního bestselleru Pomocnice míří do kin. Premiéra filmu se stejnojmenným názvem je naplánovaná na 15. ledna. Tvůrci lákají na strhující thriller, který vtáhne diváky do světa...

RECENZE: Jak si vypůjčit velrybí stoličku. Ve filmu Na horách baví jen funící Krejčíková

50 % Premium
Aneta Krejčíková a Igor Orozovič ve filmu Na horách

Island, Thajsko, Bali a teď Nepál; režisér Rudolf Havlík pojímá filmařinu jako cestovní kancelář. Byť v novince Na horách se z velehor přesune do Krkonoš, kde postavy z Horské služby vybaví motivy...

Po Jurském světě zachraňuje Scarlett Johanssonová další filmovou legendu

Z filmu Jurský svět: Znovuzrození

Po úspěchu filmu Jurský svět: Znovuzrození se Scarlett Johanssonová objeví v další ikonické filmové značce. Studio Universal potvrdilo její obsazení v novém díle Vymítače ďábla, který zrežíruje Mike...

Rakouská herečka při představení kousla kolegu do zadku. U soudu dostala pokutu

Herečka Anna Wernerová Friedmannová pózuje před objektivem. (12. září 2025)

Zaplatit 2 100 eur (50 tisíc korun) musí rakouská herečka Anna Wernerová Friedmannová za to, že při divadelním představení kousla svého hereckého kolegu příliš silně do pozadí. Rozhodl o tom v úterý...

Po letech spolu. Bratři Hrušínští vyprávějí, jak se za normalizace měli vzdát příjmení

V novém dokumentu ČT Já, brácha a jméno Hrušínský hrají bratři Jan a Rudolf...

Odkaz jejich slavného otce je provází celý život, přesto se Jan i Rudolf Hrušínští dokázali samostatně zapsat jako významné herecké osobnosti. Po letech se sešli před kamerou, aby natočili...

3. prosince 2025  13:29

Nedoceněný Baťův bratr. Jeden z těch smutných příběhů, komentuje Klus roli

Tom Sean Pšenička, Daniel Krejčík, Marek Lambora, Oskar Hes, Tomáš Klus a Šimon...

Příští léto nabídne Letní scéna Musea Kampa novinku o dalším slavném českém jméně, tentokrát se v muzikálu Klan Baťa zaměří na známou obuvnickou rodinu. Tomáše Baťu zde v alternaci ztvární duo Oskar...

3. prosince 2025  12:41

RECENZE: No to mě ozdob! Kvůli hackerovi musí Santa Claus zvládnout Vánoce offline

50 %
Z filmu Vánoce offline

Animovaný adventní přírůstek českých kin sice vznikl v Německu, ale vystupuje v něm univerzální vánoční postava Santa Claus, jakož i univerzální skřítci, sobi a celá obvyklá výbava legendy. Jedinou...

3. prosince 2025  10:35

Metronome Festival 2026: termín, program, ubytování, vstupenky

Publikum na koncertě Kosheen na festivalu Metronome Prague 2024 (20. června...

Desátý ročník Metronome Festivalu 2026 se uskuteční od 19. do 21. června 2026 nově v areálu Letiště Letňany. Hlavními hvězdami budou Nick Cave, Sting, Slowdive i Manic Street Preachers.

3. prosince 2025  9:58

Hegseth ukázal želvu Franklina s bazukou. Je symbolem laskavosti! čílí se nakladatel

Ministr obrany Pete Hegseth zveřejnil obálku dětské knihy vytvořenou umělou...

Americká popová zpěvačka Sabrina Carpenter se ohradila proti použití své písně ve videomontáži věnované imigračním raziím, kterou na sociálních sítích zveřejnil Bílý dům. Video v příspěvku na síti X...

3. prosince 2025  9:46

Fakáč do objektivu. Johnny Cash poslal do háje šéfa věznice i celou country scénu

Jim Marshall: Johnny Cash v San Quentinu (1969)

Bylo to dílo náhody, momentálního hnutí mysli. Countryový „muž v černém“ Johnny Cash se chystal zahrát muklům v San Quentinu a když ho fotograf požádal, jestli by přes objektiv nevzkázal něco...

3. prosince 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte foglarovku Chata v Jezerní kotlině? Vyhrajte ji v soutěžním kvízu

Soutěž
Obálky nových vydání knih Jaroslava Foglara

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Ve středu 3. prosince vychází Chata v Jezerní kotlině, jíž je...

vydáno 3. prosince 2025

Odvážné dílo, směšné dialogy. První diváci Avatara 3 mluví o pohlcující podívané

Snímek z filmu Avatar: Oheň a popel

V pondělí 1. prosince si v Dolby Theatre v Hollywoodu za účasti hvězdných hostů odbyl slavnostní premiéru očekávaný velkofilm Avatar: Oheň a popel. První ohlasy jsou vesměs nadšené, režisér James...

2. prosince 2025  15:30

Hes, Lambora i Klus jako Baťové. Kampa chystá muzikál o slavné obuvnické rodině

Tomáš Klus, Oskar Hes a Šimon Opp na plakátě k novince Klan Baťa

Po Medě, Werichovi, Martě a Formanovi se Letní scéna Musea Kampa rozhodla uvést novinku o dalším významném jménu našich moderních dějin. Tentokrát to ovšem nebude jen jedna osobnost, nýbrž rovnou...

2. prosince 2025  14:50

Rakouská herečka při představení kousla kolegu do zadku. U soudu dostala pokutu

Herečka Anna Wernerová Friedmannová pózuje před objektivem. (12. září 2025)

Zaplatit 2 100 eur (50 tisíc korun) musí rakouská herečka Anna Wernerová Friedmannová za to, že při divadelním představení kousla svého hereckého kolegu příliš silně do pozadí. Rozhodl o tom v úterý...

2. prosince 2025  14:04

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

RECENZE: Zelená na všech rozích. Tři sestry jsou protilékem na blbou náladu

Premium
Snímek z dokumentu Tři sestry: 40 let na scéně

Čtyři dekády na scéně slaví soubor pivních poetů Tři sestry a při této příležitosti vydal nové album nazvané prostě Pub art. Nečekejme nic neslýchaného, deska působí jako sumář důvěrně známých...

2. prosince 2025

Nový ředitel Pražského jara je z České filharmonie. Chce festival i mimo Prahu

Robert Hanč, nový ředitel festivalu Pražské jaro

Novým ředitelem festivalu Pražské jaro bude dosavadní generální manažer a umělecký ředitel České filharmonie Robert Hanč. Funkce se ujme 1. ledna. Rozhodla o tom správní rada festivalu.

2. prosince 2025  12:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.