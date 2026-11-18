Poprvé agent 007 vstoupil na plátna kin v roce 1962 v titulu Dr. No se Seanem Connerym v hlavní roli. Tou dobou Británii už devět let vládla královna Alžběta II., takže ve všech 25 filmech byl Bond agentem Jejího Veličenstva.
Nový film s novým agentem bude první, který to změní. Bude agentem Jeho Veličenstva. Drobná změna v zájmenu na první pohled nevypadá zajímavě. Ovšem sousloví „agent Jejího Veličenstva“ je tak zažité, že se při vyslovení nové podoby „agent Jeho Veličenstva“ každý Bondův fanoušek zarazí.
Roberta Pattinsona ve svých službách přivítal i král Karel III. na oficiálním twitterovém účtu britské královské rodiny.
Královna Alžběta II. vládla Británii od 6. února 1952 do 8. září 2022, kdy zemřela ve věku 96 let. Pro Brity je vystřídání Jejího za Jeho Veličenstvo naprosto ojedinělou zkušeností. Pokud se nestane něco nepředloženého, další dva Karlovi následovníci budou opět muži, princ William a princ George. Všichni další Bondové tak s velkou pravděpodobností zůstanou agenty Jeho Veličenstva.
Představiteli Bonda se ve filmech Eon Productions postupně stali:
- Sean Connery (6 filmů, 1962–1967, 1971)
- George Lazenby (1 film, 1969)
- Roger Moore (7 filmů, 1973–1985)
- Timothy Dalton (2 filmy, 1987–1989)
- Pierce Brosnan (4 filmy, 1995–2002)
- Daniel Craig (5 filmů, 2006–2021)
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Kdo byl nejlepší Bond? Připomeňte si všechny herce, kteří hráli agenta 007
Filmová série o Jamesi Bondovi, natočená podle románů britského spisovatele Iana Fleminga, patří k nejvýdělečnějším značkám v historii Hollywoodu. V kinech po celém světě utržila více než sedm miliard dolarů (cca 155 miliard Kč). Dosud poslední film Není čas zemřít vydělal v roce 2021 přibližně 774 milionů dolarů.
Sérii po převzetí společností Amazon MGM čeká kompletní restart a producenti se nejspíš proto rozhodli vsadit na známou tvář. Je to zároveň trochu překvapení, protože všichni dosavadní představitelé Bonda byli v časech prvního filmu málo známými herci. Minimálně méně známými, než je Robert Pattinson nyní. Jenom letos jej filmoví fanoušci mohli vidět ve velkofilmu Odyssea, kam jej uznávaný režisér Christopher Nolan obsadil do role hlavního záporáka Antinoose, a taktéž po boku Zendayi zaujal ve filmu Drama.