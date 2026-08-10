Pěvecká show SuperStar se po letech vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza v moderní a dynamické podobě. Moderovat bude Leoš Mareš, v porotě kromě oblíbeného i obávaného Pala Habery zasednou Ewa Farna, Calin a Jakub Prachař. Diváci se na SuperStar mohou těšit vždy ve středu večer.
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SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš
Úterní a čtvrteční večery budou patřit Božímu plánu. Čtyřiadvacetidílný komediální seriál od tvůrců úspěšné Jedné rodiny svede dohromady Marka Lamboru, Václava Matějovského a Filipa Březinu v rolích kámošů, kterým se život převrátil vzhůru nohama. Společně s Tomášem Jeřábkem a Michaelou Petřekovou vytvoří ve sdíleném bytě nečekanou partu, která má odvahu začít žít život podle vlastních pravidel.
Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka se poprvé společně před kamerou představí jako Muži v letu v malebné krajině Karlštejnska. Komediální seriál o tom, jak někdy může být těžké udržet si nad věcmi nadhled a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti, vystřídá na obrazovkách Boží plán v úterním a čtvrtečním programu.
TV Nova také uvede v televizní premiéře Oneplay Originály Studna, Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi. Kromě toho nabídne platforma Oneplay zcela nový počin Oddíl B autorského dua Petr Kolečko a Jan Prušinovský, které stojí za seriály Most!, Trpaslík, Čtvrtá hvězda nebo Okresní přebor.
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Hlavním hrdinou Oddílu B je dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec), který musí po nezvládnuté kritické situaci vstoupit do cizinecké legie. Alespoň tak to vysvětluje své přítelkyni Darje. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížemi. V dalších rolích se představí Zdeněk Godla, známý z Most!u, herec a režisér Václav Marhoul nebo Marsell Bendig.
„Mám velkou radost z toho, kam se původní tvorba Novy a Oneplay posouvá. Daří se nám otevírat stále pestřejší škálu témat a žánrů a zároveň hledat nové cesty, jak vyprávět příběhy, které mají ambici diváky nejen bavit, ale také překvapovat,“ říká ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler.
„Právě takovým překvapením se jistě stane seriál Oddíl B Petra Kolečka a Honzy Prušinovského. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že Petr umí být k postavám krutý a Honza je má rád. Tím vznikají skvělé situace, ve kterých s postavami trpíme,“ doplňuje Reitler.
V podzimním schématu nebude chybět ani premiérová řada Kriminálky Anděl a vrátí se také Tatiana Dyková v Případech mimořádné Marty.
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„Podzimní nabídku jsme sestavovali s ambicí přinést divákům další silné důvody, proč trávit čas s Novou a Oneplay. Důležitá je pro nás kombinace jistoty a překvapení – vracíme se ke značkám a formátům, které mají u diváků své pevné místo, zároveň ale přinášíme nové příběhy, nové tváře a projekty, které je mohou pozitivně překvapit. Chceme, aby naše nabídka byla pestrá, ale zároveň měla jasný charakter a dokázala oslovit různé generace i divácké skupiny. A věřím, že právě v tom je její největší síla,“ komentuje ředitelka programu TV Nova a Oneplay Silvia Majeská.