Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

SuperStar, Oddíl B a Boží plán. Podzim na Nově nabídne nové příběhy i návraty

Autor:
  15:00
Moderátor a porotci SuperStar 2026

Moderátor a porotci SuperStar 2026 | foto: TV Nova

Moderátor a porotci SuperStar 2026
Zpěvačka a porotkyně SuperStar Ewa Farna
Marek Lambora, Michaela Petřeková, Tomáš Jeřábek a Filip Březina v seriálu Boží...
Filip Březina, Václav Matějovský a Tomáš Jeřábek v seriálu Boží plán
22 fotografií
Podzimní vysílací schéma na Nově bude ve znamení návratu SuperStar, nového seriálu Boží plán nebo trojice Pavel Zedníček, Bolek Polívka a Miroslav Donutil, která se představí v komediální sérii Muži v letu. Kanál Oneplay pak nabídne desetidílnou vězeňskou komedii Oddíl B, pod níž je podepsáno duo Petr Kolečko a Jan Prušinovský.

Pěvecká show SuperStar se po letech vrací na obrazovky televizí Nova a Markíza v moderní a dynamické podobě. Moderovat bude Leoš Mareš, v porotě kromě oblíbeného i obávaného Pala Habery zasednou Ewa Farna, Calin a Jakub Prachař. Diváci se na SuperStar mohou těšit vždy ve středu večer.

SuperStar se vrací po pěti letech. Vítěz získá dva miliony, moderuje Mareš

Úterní a čtvrteční večery budou patřit Božímu plánu. Čtyřiadvacetidílný komediální seriál od tvůrců úspěšné Jedné rodiny svede dohromady Marka Lamboru, Václava Matějovského a Filipa Březinu v rolích kámošů, kterým se život převrátil vzhůru nohama. Společně s Tomášem Jeřábkem a Michaelou Petřekovou vytvoří ve sdíleném bytě nečekanou partu, která má odvahu začít žít život podle vlastních pravidel.

Pavel Zedníček, Miroslav Donutil a Bolek Polívka se poprvé společně před kamerou představí jako Muži v letu v malebné krajině Karlštejnska. Komediální seriál o tom, jak někdy může být těžké udržet si nad věcmi nadhled a nenechat se pohltit malichernými spory z minulosti, vystřídá na obrazovkách Boží plán v úterním a čtvrtečním programu.

TV Nova také uvede v televizní premiéře Oneplay Originály Studna, Kauza Kramný, Případ Stodolovi a Případ Janákovi. Kromě toho nabídne platforma Oneplay zcela nový počin Oddíl B autorského dua Petr Kolečko a Jan Prušinovský, které stojí za seriály Most!, Trpaslík, Čtvrtá hvězda nebo Okresní přebor.

Přišli prosit o trochu vody a pak zabíjeli. Jak mohli Stodolovi vraždit rok a půl bez podezření?

Hlavním hrdinou Oddílu B je dvacetiletý David Broulík (Tadeáš Moravec), který musí po nezvládnuté kritické situaci vstoupit do cizinecké legie. Alespoň tak to vysvětluje své přítelkyni Darje. Ve skutečnosti však nastupuje trest odnětí svobody v nápravném zařízení, kde si pobude několik let za mřížemi. V dalších rolích se představí Zdeněk Godla, známý z Most!u, herec a režisér Václav Marhoul nebo Marsell Bendig.

„Mám velkou radost z toho, kam se původní tvorba Novy a Oneplay posouvá. Daří se nám otevírat stále pestřejší škálu témat a žánrů a zároveň hledat nové cesty, jak vyprávět příběhy, které mají ambici diváky nejen bavit, ale také překvapovat,“ říká ředitel vývoje TV Nova a Oneplay Michal Reitler.

„Právě takovým překvapením se jistě stane seriál Oddíl B Petra Kolečka a Honzy Prušinovského. Jejich výjimečnost spočívá v tom, že Petr umí být k postavám krutý a Honza je má rád. Tím vznikají skvělé situace, ve kterých s postavami trpíme,“ doplňuje Reitler.

V podzimním schématu nebude chybět ani premiérová řada Kriminálky Anděl a vrátí se také Tatiana Dyková v Případech mimořádné Marty.

RECENZE: Dyková v Případech mimořádné Marty odzbrojí nejen u tyče

„Podzimní nabídku jsme sestavovali s ambicí přinést divákům další silné důvody, proč trávit čas s Novou a Oneplay. Důležitá je pro nás kombinace jistoty a překvapení – vracíme se ke značkám a formátům, které mají u diváků své pevné místo, zároveň ale přinášíme nové příběhy, nové tváře a projekty, které je mohou pozitivně překvapit. Chceme, aby naše nabídka byla pestrá, ale zároveň měla jasný charakter a dokázala oslovit různé generace i divácké skupiny. A věřím, že právě v tom je její největší síla,“ komentuje ředitelka programu TV Nova a Oneplay Silvia Majeská.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle

Koncert Marka Ztraceného na Letné (7. srpna 2026)

Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...

Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová

Rakev irského hudebníka Glena Hansarda je nesena do katedrály sv. Patrika v...

Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...

Dokázal to, chválí Ztraceného manželka a Bouček. Na koncertě byli i Donutil či Jágr

Marek Ztracený je první český interpret, který uspořádal megakoncert na...

Koncert Marka Ztraceného si nenechala ujít řada známých osobností. Ve VIP zóně bylo možné potkat Richarda Genzera, Leoše Mareše, Jaromíra Jágra nebo třeba Miroslava Donutila. Nechyběla ani Ztraceného...

RECENZE: Když ztracená Bára Poláková randí s feministou Markem Adamczykem

Premium
Marek Adamczyk a Barbora Poláková v Rande s feministou

Sršatá energie a herecká souhra Marka Adamczyka a Báry Polákové dělá z komedie Rande s feministou událost. Loňskou novinku nyní na své letní scéně hraje pražské Divadlo Ungelt.

OBRAZEM: Hrady CZ poprvé u Hluboké. Klus zpíval mezi diváky, ve vedru je chladili hasiči

Hudební festival Hrady CZ se poprvé přesunul do Hluboké nad Vltavou. Na snímku...

Premiéra v Hluboké nad Vltavou se vydařila. Po 15 letech se jihočeská zastávka festivalu Hrady CZ přestěhovala od Rožmberka dál po proudu Vltavy, aby zakotvila nedaleko zámku Hluboká. A v pátek a v...

U2 proslavili Irsko po celém světě. Jejich kytarista se stal Irem až nedávno

Kytarista kapely U2 David Howell Evans zvaný The Edge na banketu u příležitosti...

David Howell Evans, známý pod přezdívkou The Edge, v sobotu oslavil 65. narozeniny. Už téměř půl století je jednou z nejvýraznějších postav irské hudby. Dlouhá desetiletí ale irské občanství vůbec...

10. srpna 2026  16:01

Páral se nebál experimentovat, byla to velká hvězda, říká literární historik

Milenci a vrazi. V roce 1993 se třetím vydáním svého proslulého románu.

V tvorbě spisovatele Vladimíra Párala, který zemřel v pondělí v den svých 94. narozenin, lze podle historika literatury Michala Jareše z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR sledovat několik...

10. srpna 2026  15:32

SuperStar, Oddíl B a Boží plán. Podzim na Nově nabídne nové příběhy i návraty

Moderátor a porotci SuperStar 2026

Podzimní vysílací schéma na Nově bude ve znamení návratu SuperStar, nového seriálu Boží plán nebo trojice Pavel Zedníček, Bolek Polívka a Miroslav Donutil, která se představí v komediální sérii Muži...

10. srpna 2026

Chceme vybočovat ze stereotypu, říká Matěj Ruppert z Monkey Business

Premium
Monkey Business - festival Colours of Ostrava 2023, den čtvrtý (21. července...

Kapela Monkey Business vydá v polovině listopadu album Jinej svět není k dispozici. Jak napovídá už název, bude opět v češtině a opět na ní bude nejedno překvapení, nejen co se hostů týče. Zpěvák...

10. srpna 2026

Rozverný, zábavný, sugestivní spisovatel, vzpomíná režisér Polesný na Vladimíra Párala

První klapka filmu Milenci a vrazi, který podle románu Vladimíra Párala natočil...

Režisér Viktor Polesný zadaptoval v roce 2004 dle svého mínění nejlepší román Vladimíra Párala Milenci a vrazi. Na spisovatele vzpomíná jako na vtipného, vstřícného a zábavného společníka.

10. srpna 2026  13:16

V Las Vegas začíná soud s mužem obviněným z vraždy slavného Tupaca

Tupac Shakur.

V Las Vegas začíná soud s mužem obviněným z vraždy amerického rappera Tupaca Shakura (2Pac) 7. září 1996. Jeden z nejprodávanějších hudebníků americké hiphopové scény zemřel téměř před třiceti lety...

10. srpna 2026  12:38

V den svých narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Bylo mu 94 let

Vladimír Páral

Ve věku 94 let, v den svých narozenin, zemřel spisovatel Vladimír Páral. Byl autorem mnoha úspěšných románů, řada jeho knih byla zfilmována. Informaci o jeho úmrtí potvrdil jeho kamarád Jaroslav...

10. srpna 2026  11:17,  aktualizováno  12:17

David Koller na Friends Fest nedorazil. Pořadatelé museli narychlo měnit program

Festival Friends Fest v Pardubicích. (8. srpna 2026)

Na letošním Friends Festu v Pardubicích bylo k vidění vše, co k němu každoročně patří. Od amerických aut, motorek a hudby až po pořádné burgery. Jen jeden z hlavních taháků jaksi chyběl. David Koller...

10. srpna 2026  11:55

Závistivci, nabídky k sňatku a ústecká helma. Jak vzpomínal devadesátník Páral

Premium
Vladimír Páral

Ve svém vrcholném období patřil k nejčtenějším autorům, na jeho knížky se stávaly fronty. Vladimír Páral nyní zemřel ve věku 94 let. Jeden ze svých posledních rozhovorů poskytl Magazínu DNES u...

10. srpna 2026  11:35

Místo Dolních Vítkovic pavilony výstaviště. Beats for Love zamíří v zimě do Brna

DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)

V Ostravě letní Beats for Love pravidelně plní ikonickou industriální oblast Dolních Vítkovic, jeho zimní obdoba si tentokrát brousí zuby na Brno. První halová edice festivalu elektronické taneční...

10. srpna 2026  11:27

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Tlapková patrola: Dinosauří film nabízí s dětmi v kině spontánní bonusy

60 %
Z filmu Tlapková patrola: Dinosauří film

Dobrá zpráva pro dospělé, kteří rodinnou výpravu za každým dobrodružstvím psích záchranářů berou jako trpnou povinnost: novinka kin Tlapková patrola: Dinosauří film je kupodivu snesitelná nejen po...

10. srpna 2026  10:10

Jurský řev na předměstí. Tichý hit sezony zvěstuje Konec Oak Street

Premium
Z filmu Konec Oak Street

Černý kůň letní sezony se jmenuje Konec Oak Street a může zazářit i díky strategii producentů, kteří ohledně detailů drží bobříka mlčení. Ví se jen, že se celé poklidné předměstí včetně domů a...

10. srpna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.