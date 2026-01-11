Fašismus v celé jeho aroganci. Tak hodnotí výkon Russella Crowea v roli Göringa

Fotogalerie 11

Rami Malek a Russell Crowe ve filmu Norimberk (2025) | foto: LMK / LandmarkProfimedia.cz

Mirka Spáčilová
  10:00
Norimberský proces se do dějin kinematografie zapsal již mnohokrát, nyní otevírá další, podle prvních reakcí kontroverzní kapitolu. Jelikož film Norimberk ukazuje, že i ztělesněné zlo ve spojení s inteligencí a charizmatem může nebezpečně fascinovat. Soud s válečnými zločinci s Russellem Crowem, Ramim Malekem a Michaelem Shannonem v hlavních rolích natočil režisér James Vanderbilt.

Když se na plátnech kin ve filmových týdenících zjevily první záběry z procesu s nacistickými pohlaváry, který se konal v Norimberku od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946, rozpoutaly silné emoce. Ale ani s odstupem času nevychladly, jak dokazují spory kolem nejnovější verze dobových událostí.

Na čem se recenze vesměs shodnou, je „úžasný výkon Crowea v životní roli podobné těm, které definovaly rané období jeho kariéry“, píše The Wrap. Také téma si nikdo netroufá zpochybnit, ostatně Hollywood Reporter míní, že „Vanderbiltův impozantní Norimberk nemohl přijít v závažnější době“, a jiní připomínají, že „prevence vzestupu zla je nekonečný projekt, který vyžaduje podobnou bdělost a houževnatost, jakou vyjádřili mnozí z aktérů filmu Norimberk“.

Zdánlivě rutinní vyšetření se mění v osobní souboj, kdy lékař postupně propadá Göringově síle osobnosti a začíná sám v sobě zpochybňovat hranici mezi monstrem a člověkem.

Srdce jako kníže Rohan. Michal Horáček představil Pozemský prach a Boží dech

Michal Horáček a hosté ve Studiu DVA na koncertě Srdce jako kníže Rohan (7....

V rámci koncertního pořadu Srdce jako kníže Rohan představil Michal Horáček ve středu 7. ledna společně s přizvanými hudebníky a zpěváky písně z chystaného projektu Pozemský prach a Boží dech. Na...

9. ledna 2026  11:40

Syn starší než matka a podivný věk rodičů. Jakými paradoxy mate seriál Vyprávěj

Populární, oblíbený a ceněný seriál Vyprávěj a dvě jeho klíčové postavy –...

Ve středu 7. ledna 2026 se na obrazovky ČT1 vrátila legendární sága Vyprávěj, a diváci se tak mohou znovu dojímat nad osudy rodiny Dvořákových. Pokud se ale na jejich rodokmen podíváte s kalkulačkou...

9. ledna 2026  9:52

