Hra o trůny může naposledy získat televizní ceny Emmy. Má 32 šancí

Ačkoli mnozí fanoušci považovali závěrečnou řadu za nejslabší a dokonce žádali její přetočení, Hra o trůny sbírající trofeje od své premiéry v roce 2011 má znovu šanci vyhrát dramatickou kategorii. Celkem dostala 32 nominací, k jejím soupeřům patří tituly Better Call Saul, Bodyguard, Na mušce, Ozark, Pose, This Is Us a Succession.

Z herců v dramatickém seriálu stojí Kit Harington ze Hry o trůny mimo jiné proti dvěma soupeřům z cyklu This Is Us, z hereček zastupuje Hru o trůny Emilia Clarke, jíž konkurují zase dvě rivalky z titulu Na mušce, ale i Robin Wrightová vévodící Domu z karet. Za vedlejší role má Hra o trůny hned tři nominace mezi muži a dokonce čtyři mezi ženami.

Mezi komediemi se mohly naposled utkat Viceprezident(ka) a Teorie velkého třesku, jejichž série se rovněž uzavřely po sedmi, respektive po dvanácti letech. Ovšem nominaci na nejlepší dílo dostala pouze Viceprezidentka, proti níž stojí třeba Barry‚ The Marvelous Mrs. Maisel nebo Russian Doll.

V minisériích změří síly Černobyl, Ostré předměty, Útěk z vězení v Dannemoře nebo Fosse/Verdon, z televizních filmů mohou uspět třeba Brexit, Král Lear či Deadwood.

Z hereček minisérií se utkají Amy Adamsová za Ostré předměty, Patricia Arquette za Útěk z vězení v Dannemoře, vyznamenaná za stejnou roli před měsícem na festivalu v Monte Carlu, nebo Michelle Williamsová za titul Fosse/Verdon.

Mezi nominovanými herci figurují například Mahershala Ali za krimi Temný případ, Benicio Del Toro, jenž hraje v Útěku z vězení v Dannemoře, ale také Jared Harris, představitel hlavní role v Černobylu, i Sam Rockwell za drama Fosse/Verdon.

Celkovým počtem nominací vede televize HBO, následovaná streamovací službou Netflix. Vítězové budou vyhlášeni 22. září.

