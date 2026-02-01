Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Jan Pešek
  18:32
Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18. června v Paláci Žofín.
Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025) | foto: AP

Arnold Schwarzenegger (Řím, 30. září 2025)
Arnold Schwarzenegger a prasátko Henry v Los Angeles na premiéře druhé řady...
Arnold Schwarzenegger (22. března 2024)
Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský (40) má na kontě řadu sportovních...
12 fotografií

Informaci o příjezdu filmového Terminátora do Prahy zveřejnil na svém Instagramu promotér Petr Větrovský.

Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii v rámci eventu Noc s legendou setkal s fanoušky. 18. června v prostorách novorenesančního Paláce Žofín zažije Praha událost, která se neopakuje,“ sdělil Větrovský.

Během luxusní tříchodové gala večeře bude Schwarzenegger vyprávět svůj životní příběh. „Kapacita je přísně omezena na pouhých 800 hostů a k dispozici bude ještě menší, vysoce limitovaný počet vstupenek Meet & Greet pro ty, kteří chtějí být legendě opravdu na blízku a odnést si ze životního zážitku společnou fotografii,“ upřesnil Větrovský. K dispozici bude i omezený počet vstupenek bez večeře.

Herec a politik Arnold Schwarzenegger je znám například z filmů Barbar Conan, Terminátor, Plán útěku či Cesta bez návratu. V letech 2003 až 2011 byl guvernérem státu Kalifornie. Sedmkrát zvítězil na Mr. Olympia a pětkrát na Mr. Universe.

Noc s legendou je prestižní série večerů, které pořádá agentura VDN Promo. Cílem projektu je představit největší osobnosti české i světové scény z jiného úhlu, než na jaký je veřejnost zvyklá.

Akce se v minulosti zúčastnila řada domácích i zahraničních osobností. Z Česka to byli například Jaromír Jágr, Milan Baroš nebo třeba Marta Kubišová. Mezi zahraniční účastníky patřil Mike Tyson, Tyson Fury nebo Jean-Claude Van Damme.

Van Damme zavítal do Prahy, při Noci s legendou ho vyzpovídají Jágr a Vašut

Režisér, moderátor a promotér Petr Větrovský má na kontě kromě projektu Noc s legendou řadu sportovních dokumentů. Namátkou o zápasníkovi MMA Attilovi Véghovi, bývalé biatlonistce Gabriele Soukalové či o nejlepším střelci české fotbalové reprezentace Janu Kollerovi.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Nejčtenější

Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

Ivan Mládek při vystoupení se skupinou Banjo Band (26. června 2002)

Zemřel někdejší člen legendárního Banjo Bandu Jiří Přibyl. O jeho úmrtí informoval na sociálních sítích jeho dlouholetý kolega zpěvák Ivan Mládek. Členem kapely byl Přibyl od roku 1970.

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem.

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Odpad a zrada, psala kritika o Dědictví. Chytilová to však viděla dřív než ostatní

Bolek Polívka jako restituent Bohuš ve filmu Dědictcví Věry Chytilové.

Jako výjimečný film se dostalo 33 let staré Dědictví Věry Chytilové znovu do kin. Když se však v prosinci roku 1992 objevil na plakátech kin nápis Dědictví aneb Kurvahošigutntág, způsobilo to malý...

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

Arnold Schwarzenegger míří do Prahy, na Noci s legendou se setká s fanoušky

Arnold Schwarzenegger v Los Angeles (10. února 2025)

Herec a někdejší guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger míří do České republiky, aby se tu poprvé v historii setkal s fanoušky. Akce, která je součástí série Noc s legendou, se uskuteční 18....

1. února 2026  18:32

Šéfovat Dejvickému divadlu není p*del. Jižák byla chyba, líčí potlučený Jiří Havelka

Premium
Režisér a herec Jiří Havelka (19. ledna 2025)

Naší Galaxii se daří, ač tam míří až 40 procent jiných diváků než chodilo do Dejvic, hlásí k aktuálnímu azylu Dejvického divadla jeho umělecký šéf Jiří Havelka. Zda se ještě k divadelnímu zkoušení...

1. února 2026

GLOSA: Jedny vykopat, druhé zakopat. Ale Manského Čas do zásahu ví, že žít se musí

Z dokumentu Čas do zásahu

Představa, že o tříhodinový dokument Vitalije Manského Čas do zásahu se návštěvníci kin porvou, je samozřejmě lichá, třebaže na jihlavském festivalu vyhrál cenu pro nejlepší domácí projekt.

1. února 2026  11:30

Obyčejné skautské děti a invaze hmyzu z béčkových hororů. Dianiška chystá Havěť

Inscenace Havěť má v Divadle pod Palmovkou premiéru 6. února 2026.

Divadlo pod Palmovkou chystá na 6. února premiéru nové autorské komedie Tomáše Dianišky s názvem Havěť. Autor a režisér v ní zavede diváky do prostředí skautského tábora, naneštěstí v době...

1. února 2026  8:50

RECENZE: Když „starý cynik a prasák“ Houellebecq píše o lásce, je z toho zážitek

Jan Hájek a Nina Horáková v představení Zničit, které uvádí pražské divadlo...

Poslední román francouzského skandalisty a předně skvělého spisovatele Michela Houellebecqa Zničit nyní zadaptovali v pražském divadle Komedie. Režisér Tomáš Ráliš si s náročným textem poradil skvěle...

31. ledna 2026  16:30

Smolařka Eva Olmerová. Zažila vězení i útěk manžela, panáky pila i v nemocnici

Premium
Eva Olmerová

Život zpěvačky Evy Olmerové asi nejlíp vystihuje aforismus: Jednou jsi dole, jednou nahoře. I když bylo okamžiků u dna v její kariéře podstatně víc než těch opačných. Říkalo se jí královna českého...

31. ledna 2026

RECENZE: Jelen, na špínu jak řemen! Film o slavném mýdlu ukazuje absurditu dějin

60 %
Z natáčení filmu Království mýdlových bublin - dobová reklama značky Schicht

Proslavilo je mýdlo s jelenem, tuk Ceres, kosmetika Elida. Ale zažili také válku, kdy bratranci museli bojovat proti sobě, odsun, znásilnění. Novinka kin Království mýdlových bublin, jež líčí barvité...

31. ledna 2026  12:30

RECENZE: Prezident objevuje milost. Zase jednou je v kinech film, který má smysl

75 % Premium
Z filmu Milost (2025)

Vyžaduje od diváka naprosté soustředění, ale odměna stojí za to. Novinka scenáristy a režiséra Paola Sorrentina nazvaná Milost totiž spadá do stále vzácnější kategorie filmů obdařených chytrým mozkem...

31. ledna 2026

TELEVIZIONÁŘ: Komiksový hrdina se v milostném dopisu směje Hollywoodu

Z projektu Wonder Man

Komiksový hrdina marvelovek nosící přezdívku Wonder Man se ve stejnojmenné osmidílné sérii, kterou nasazuje streamovací služba Disney+, představí v poněkud upravené podobě.

31. ledna 2026  8:21

Zemřela maminka Kevina ze Sám doma. Herečka Catherine O’Hara se dožila 71 let

Catherine O'Hara ve filmu Sám doma (1990)

Catherine O’Hara, známá díky svým rolím ve filmech Sám doma, Nejlepší show či seriálu Městečko Schitt’s Creek, zemřela v pátek ve svých 71 letech. O její smrti informoval bulvární serve TMZ a deník...

30. ledna 2026  20:28

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Premium
Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

30. ledna 2026

Legendárnímu brněnskému klubu zbývají poslední dny, na podzim bude k nepoznání

Hudební klub Šelepka zahájil v lednu 2026 rekonstrukci.

Hudební klub Šelepka, jak ho během 55 let znaly generace Brňanů, brzy nenávratně zmizí. Do budovy, v níž se psala historie místního bigbítu, se v nejbližších dnech zakousnou bagry a těžká technika....

30. ledna 2026  15:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.